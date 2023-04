Iron Maiden und Crew Republic: haben eine eigene Version des Trooper-Biers für Deutschland angekündigt

Die deutschen Craft-Bier-Pioniere von Crew Republic verkünden stolz ihre Partnerschaft mit dem weltbekannten Trooper-Bier von Iron Maiden und präsentieren die Markteinführung ihres eigenen Trooper Progressive Lager im Mai 2023 – pünktlich zum Start der The Future Past Tour der Band durch Europa von Mai bis August und zur Feier von sieben ausverkauften Shows und mehreren Festivalauftritten in ganz Deutschland.

Es ist eine Partnerschaft, die nicht passender sein könnte. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Iron Maiden eine der beliebtesten, einflussreichsten und kompromisslosesten Bands der Welt. Das preisgekrönte Trooper-Bier der Band, inspiriert vom Song The Trooper aus dem Jahr 1983 und entwickelt von Leadsänger Bruce Dickinson, ist seit Langem ein großer internationaler Erfolg und wurde seit seiner ursprünglichen Einführung im Mai 2013 weit über 35 Millionen Mal verkauft. Mit Crew Republic haben Iron Maiden einen jungen, hochklassigen und qualitätsbesessenen Craft-Bier-Partner für die Einführung von Trooper Progressive Lager gefunden. Das Drunken Sailor IPA von Crew Republic wurde bei den World Beer Awards 2020 zum World’s Best IPA gekürt. Dieser gute Ruf der Brauerei kam auch Bruce Dickinson zu Ohren, der sie vor die Herausforderung stellte, ein einzigartiges, ausgezeichnetes Lagerbier herzustellen. Sie nahmen an.

Die Gründer von Crew Republic, Mario Hanel und Timm Schnigula, wagten den Schritt, sich dem Mainstream zu widersetzen, als sie sich entschlossen, wegweisende Craft-Biere zu brauen, die durch das traditionelle deutsche Reinheitsgebot das gewisse Etwas von deutscher Achtsamkeit und Qualität erhalten. Sie waren damit in der Tat die Vorreiter einer Revolution und betonen: „Mit unserer unglaublich leidenschaftlichen Crew im Rücken (Verbraucher, Mitarbeiter, Händler und Lieferanten) arbeiten wir alle an einer besseren Welt der Biere, indem wir inmitten der traditionellen, mainstreamigen deutschen Bierwelt etwas Neues, Modernes und Kreativeres schaffen. Wir sind begeistert und dankbar, dass wir die Chance haben, mit Iron Maiden an einer der beliebtesten Biermarken der Welt zu arbeiten und auf unsere eigene, einzigartige Weise dazu beizutragen. Mit Trooper Progressive Lager widersetzen wir uns einmal mehr dem Mainstream. Es ist unsere Art, gegen den Status quo der einfachen, altbekannten Lagerbiere zu rebellieren. Dieses Bier ist etwas Besonderes und genau so, wie ein Lagerbier sein sollte: unverwechselbar, hopfig, frisch und aufregend. Genau wie Bruce es wollte! Maiden waren in Deutschland noch nie so groß wie derzeit – Top-Alben in den Charts und die ausverkauften Konzerte zeugen davon – und dieser Herausforderung, ein besonderes Bier für ihre Fans in ganz Deutschland zu kreieren, konnten wir einfach nicht widerstehen.“

Das Logo von Crew Republic, die Hopfengranate, hält Iron-Maiden-Maskottchen Eddie nun auf der Verpackung in der Hand. Sie steht für eine Leidenschaft für Hopfen und ist das Siegel für Crew Republics ultimativen Anspruch: Brewing Awesomeness. Das Ergebnis: Das erste deutsche Trooper-Bier ist ein wirklich aufregendes Lagerbier mit 5,0 % Alkohol in leuchtendem Goldgelb, das akzentuierte Bitterkeit und ein intensives Hopfenaroma mit leichten Zitrusnoten kombiniert; streng nach dem deutschen Reinheitsgebot.

Zu dem gemeinsamen Projekt und dem daraus resultierenden Bier fügt Maiden-Frontmann und, ja, globaler Bierexperte Bruce Dickinson hinzu: „Es hat Spaß gemacht, mit Timm, Mario und dem gesamten Crew Republic Team zusammenzuarbeiten, die von Anfang an so cool und ehrgeizig waren. Ich denke, wir haben ein episches Lagerbier gebraut, das alle Eigenschaften hat, die ein gutes Lagerbier haben sollte. Es ist frisch, kühn und unverwechselbar in Aroma und Geschmack, und ich weiß, dass unsere Fans es lieben werden. Ich freue mich darauf, es ihnen vorzustellen, wenn wir in diesem Jahr unsere Europakonzerte und unsere ausverkauften Shows in ihrem Land beginnen. Prost, wie man so schön sagt…!“

Trooper Progressive Lager ist ab Mitte Mai 2023 bundesweit im 4er-Dosen-Pack und in Flaschen online unter www.crewrepublic.de erhältlich.