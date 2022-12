The Privateer: veröffentlichen ersten Trailer zum kommenden Album

Mit voll gesetzten Segeln geht die 6-köpfige Crew von The Privateer seit 2007 auf Kaperfahrt.

Inspiriert von klassischem Heavy Metal, modernem Death- und Folkmetal kreieren die Freiburger Freibeuter ihren charakteristischen Sound. Mit ihren Liedern erzählen sie Geschichten über verborgene Schätze, ferne Welten, altes Seemannsgarn und die Mythen der See.

Heute veröffentlicht die Crew nun das erste Inside The Privateer Video und berichtet, wie die Songs auf dem neuen Album Kingdom Of Exliles entstanden sind. Zu sehen gibt es den Trailer hier:

Das neue Studioalbum Kingdom Of Exiles wird am 20. Januar 2023 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Das Album kommt auf CD, limitiertem, farbigen Vinyl und als streng limitiertes Treasure Boxset.

Bestellen könnt ihr das Album hier: www.reapermusic.de

Die Trackliste zu Kingdom Of Exiles liest sich wie folgt:

1. Cadence Of Life

2. Madness Is King

3. Queen Of Fire And Wind

4. The Darkest Shadow Of Life

5. Foretold Story

6. Kingdom Of Exiles

7. The Realm Of The Forest

8. Ghost Light

9. Memory Of Man

Das beeindruckende Cover-Artwork wurde vom Künstler Dusan Marcovic erstellt.

The Privateer sind:

Clara Held – Vocals & Violine

Kim Fritz – Drums

Eric Tobian – Bass

Roman Willaredt – Gitarre

Christian Spöri – Gitarre

The Privateer online:

https://www.theprivateer.de/

https://www.facebook.com/ThePrivateer