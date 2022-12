Punk Rock Holiday 2.3: verkündet erste Bandwelle / letzte Tickets über Newcomer-Bands erhältlich

Das Punk Rock Holiday 2.3 findet vom 8. bis 11. August 2023 in Tolmin, Slowenien statt. Nun wurde die erste Bandwelle verkündet!

Mit dabei sind:

Me First And The Gimme Gimmes

Good Riddance

Stick To Your Guns

Pulley

The Slackers

H2O

Bad Cop / Bad Cop

Authority Zero

Jaya The Cat

Cigar

The Venomous Pinks

Maid Of Ace

Svetlanas

Suzi Moon

Alo!Stari

Pigs Parlament

Urethane

The Raging Nathans

Wie bereits berichtet, war das Festival wenige Tage nach dem VVK-Start offiziell ausverkauft, die Organisatoren haben allerdings die wenigen noch in einem geheimen Hinterzimmer gebunkerten Tickets traditionell an die Newcomer-Bands (siehe Liste unten) vergeben.

Die Beach Stage wird jedes Jahr von hochkarätigen, aufstrebenden, vorwiegend europäischen Namen der Punkrock-Szene besetzt und ist eine Brutstätte für neue Talente.

Sonne, Strand, Gute Laune und vor allem jede Menge tolle Livemusik, all das bietet das Punk Rock Holiday Festival in Tolmin – Slowenien, das sich dies mittlerweile weit über die slowenischen Landesgrenzen hinausgehend herumgesprochen hat, ist daher kaum verwunderlich. Umgeben von Bergen und schattenspendenden Bäumen auf dem Campingplatz, mediterranes Klima, Strände mit zwei Bühnen, eine Hauptbühne inmitten von Baumreihen, keine wirkliche Grenze zwischen den Bands und den Zuschauern und eine Bühne am sogenannten “Paradies-Strand“ – das macht dieses Festival einzigartig. Urlaubs-Feeling garantiert !

Wer sich einen Eindruck verschaffen mag, weshalb jedes Jahr Rock-Fans aus allen Winkeln der Erde nach Slowenien aufmachen, kann das genau hier tun:

