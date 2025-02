Ingested: UK-Death-Metal-Kombo stellt aktualisiertes Line-Up mit neuem Video/Single „Altar Of Flesh“ vor

Die britische Death-Metal-Fraktion Ingested freut sich, im Vorfeld ihrer Nordamerika-Tournee Ende dieser Woche eine neue Besetzung und die neue Single Altar Of Flesh vorzustellen.

Die Gründungsmitglieder Lyn Jeffs und Sean Hynes sind seit 2006 die treibende Kraft hinter jeder Note, jeder Entscheidung und der Gesamtvision von Ingested. Jeffs und Hynes erläutern die neue Besetzung der Band: „Um sicherzustellen, dass die Band noch größere Höhen erreicht, haben wir ein neues Team von unglaublichen Musikern zusammengestellt, die unsere Leidenschaft und unser Engagement teilen, Ingested zur dynamischsten und stärksten Kraft zu machen, die sie sein können. Wir stellen das neue Lineup von Ingested vor:

Josh Davies – Gesang: Josh, bekannt durch seine Arbeit mit Monasteries und Malice, ist seit drei Jahren Teil der Ingested-Familie, kümmert sich um das Merch auf unseren Touren und arbeitet eng mit uns zusammen. Er ist ein wahrhaft wilder junger Sänger, dessen Talent und Hingabe an sein Handwerk die Band in aufregende neue Gefilde katapultieren wird. Joshs unermüdliche Arbeitsmoral, sein authentisches Charisma und seine dynamischen Auftritte machen ihn zum perfekten Frontmann für diese neue Ära von Ingested.

Andrew Virrueta – Gitarre, Hintergrundgesang: Andrew, der in den letzten anderthalb Jahren live mit uns auf die Pauke gehauen hat, hat sich als die fehlende Zutat in unserem Sound erwiesen – auch bei The Faceless und Interloper. Seine technische Brillanz, sein kreativer Input und seine ansteckende Energie haben der Band ein neues Maß an Tiefe und Vielseitigkeit verliehen. Wir können es kaum erwarten, dass ihr hört, was er auf den Tisch bringt.

Thomas O’Malley – Bass: Thomas hat uns in den letzten anderthalb Jahren auf Tourneen vertreten, und seine außergewöhnliche Musikalität war eine Offenbarung. Mit seinem kraftvollen und präzisen Spiel hat er die Rhythmusgruppe auf ein neues Niveau gehoben, was ihn zu einem unverzichtbaren Teil des Ingested-Sounds in der Zukunft macht.

Mit dieser neuen Besetzung sind wir stärker, fokussierter und entschlossener denn je, Ingested auf die nächste Stufe zu heben. Das ist Ingested 2.0 – ein Team, das durch eine gemeinsame Vision vereint ist, um die härteste, kompromissloseste Musik unserer Karriere zu kreieren.

Um diesen monumentalen Moment zu markieren, veröffentlichen wir auch unsere neue Single Altar Of Flesh. Dieser Track ist eine willkommene Verbeugung vor unseren Wurzeln: gewalttätig, dynamisch, ursprünglich und unverfälscht menschlich. Er fängt die rohe, organische Energie ein, die unsere frühen Tage definierte und zeigt gleichzeitig, wie weit wir gekommen sind. Jedes Riff, jeder Kehlkopf und jeder Beat erinnert uns daran, worum es bei Ingested geht. Macht euch bereit. Neues Line-Up. Neue Musik. Und das ist erst der Anfang.“