Power State: kündigen neues Album an

Power State veröffentlichen am 25.04.2025 ihr erstes Album Power State. Die Band aus Frankfurt wurde 2022 gegründet, die Musiker sind jedoch schon eine lange Zeit erfolgreich im Rock’n’Roll unterwegs. Sänger und Gitarrist Toby Austin Breitenbach, Bassist Pogo und Drummer Robby Siemens haben bereits gemeinsam in der Band Absolute und später bei Breitenbach gespielt, bevor sie Power State zusammen mit Norman Bites von The New Roses gründeten, der die Band Anfang 2024 verließ.

Nun präsentiert die Band das Album-Artwork sowie die Tracklist.

In Kooperation mit Nils Knecht und Leonhard Elsner aus den Studios 301 Germany haben Power State ihr Debütalbum produziert, das alle Tracks auch in Dolby Atmos beinhaltet. Gemastert wurden die Songs von Jens Dreesen, der unter anderem für das Mastering des letzten Rammstein-Albums Zeit verantwortlich war.

Die Single Crash And Burn vom 15.11.2024 hat bereits in wenigen Tagen organisch internationale Aufmerksamkeit erhalten, u.a. von Online-Blogs aus Italien und Holland, Ritchie Newton und auch einem argentinischen TikTok-Hard-Rock-Kanal. Das Musikvideo wurde auf YouTube bereits knapp 15.000-mal gestreamt und die Fanbase wächst auf allen Kanälen.

Vor wenigen Wochen haben Power State ihre aktuelle Single Titans veröffentlicht.

Power State Tracklist:

1. Crash And Burn

2. Bang Bang

3. Titans

4. Rise And Shine

5. Last Men Standing

6. Boomerang

7. The Perfect Lie

8. Crossfire

9. Lucky Strike

10. Lion’s Fight

11. Not My Nation

Power State online:

Website

Facebook

Instagram