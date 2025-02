Gates To Hell: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Crazed Killer“

Der Boden bebt, die Oberfläche zerbricht und eine kolossale Kraft erhebt sich aus dem Abgrund: Gates To Hell sind zurück, um ihre unbestreitbare Wahrheit zu verkünden – Death Comes To All. Die aus Louisville stammenden Musiker stürmen mit ihrem zweiten Album, das am 21. März über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird, die Heavy Music Szene. Gates To Hell verwischen die Grenzen zwischen Death Metal, Hardcore und jedem brutalen Sound dazwischen und bringen eine monströse Energie ins Studio und eine unerreichte Wildheit in ihre Live-Auftritte.

Heute präsentiert die Band die zweite Single Crazed Killer, die es in sich hat. Der rasante und von den Drums geleitete Track liefert eine unerbittliche, stechende Energie mit einem unheimlichen und doch ansteckenden Rhythmus im Kern. Das Musikvideo zur Singe wurde von Errick Easterday gedreht und bearbeitet.