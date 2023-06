The Black Dahlia Murder: kündigen Headliner-Termine für den Herbst an

Nach ihrer überaus erfolgreichen Verminous Remnant Frühjahrs-Headliner-Tour kündigen The Black Dahlia Murder eine letzte Reihe von Shows an, bevor sie ins Studio zurückkehren, um ihr nächstes Studioalbum fertigzustellen. Die kurze Reise, die am 8. September beim Blue Ridge Rock Fest in Alton, Virginia beginnt und am 16. September beim New England Metal Fest in Worcester, Massachusetts endet, beinhaltet einen Auftritt an der Seite von Lamb Of God in Pikeville, Kentucky. Als Support werden Chelsea Grin, Gates To Hell und die Labelkollegen von 200 Stab Wounds bei ausgewählten Shows auftreten. Der Ticketverkauf hat am Freitag, den 16. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit begonnen.

The Black Dahlia Murder w/ Chelsea Grin, 200 Stab Wounds, Gates To Hell:

9/08/2023 Blue Ridge Rock Fest – Alton, VA *

9/09/2023 The Concourse – Knoxville, TN

9/10/2023 Mercury Ballroom – Louisville, KY

9/11/2023 Appalachian Wireless Arena – Pikeville, KY w/ Lamb Of God, After The Burial, Alpha Wolf *

9/12/2023 The King Of Clubs – Columbus, OH

9/14/2023 Starland Ballroom – Sayreville, NJ

9/15/2023 Reverb – Reading, PA

9/16/2023 New England Metal Fest – Worcester, MA

* nur The Black Dahlia Murder

Das letzte Album von The Black Dahlia Murder, Verminous, wurde 2020 über Metal Blade Records veröffentlicht. Ohne auch nur einen Deut an Härte einzubüßen, zählt das Album zu den dynamischsten, mitreißendsten und emotionalsten Veröffentlichungen der Band. Louder Sound bezeichnete Verminous als „absolut exzellent“, während Blabbermouth schrieb: „Dies ist eine tiefgründigere und intelligentere Umsetzung der bewährten Formel der Michigan-Crew, und eine, die mit einigen der besten Songs gesegnet ist, die sie je geschrieben haben… Neben Nocturnal und Ritual ein unbestrittener Höhepunkt ihrer Karriere.“

