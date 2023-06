In Autumn: unterschreiben Plattenvertrag bei My Kingdom Music

Die Dark Metaller In Autumn haben ein neues Zuhause: Sie haben einen Plattenvertrag mit My Kingdom Music unterschrieben.

Das neue Album der Band mit dem Titel What’s Done Is Done, das dritte in ihrer mittlerweile 12-jährigen Karriere, wird in den nächsten Wochen in den Death Lab Studios aufgenommen und soll im Februar 2024 erscheinen. Es enthält zehn Tracks intensiven und emotionalen Death/Doom Metal mit Post Metal und Gothic-Elementen.

„Als In Autumn sind wir gerade dabei, ein brandneues Kapitel unserer Geschichte zu schreiben. Wir sind davon überzeugt, dass die Reise der Band zusammen mit unserem neuen Label My Kingdom Music weitergehen wird. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Arbeit aufgenommen wird und vor allem hoffen wir, viele Menschen bei unseren Shows zu treffen“, so die Band.

In Autumn treiben ihre Vision von charakteristischer dunkler Musik weiter voran und sind nun mit dem neuen Sänger Zippo (seit 1994 auch Sänger von Crisalide) und einem Vertrag mit Irukandji Booking Live Promotion bereit, sich einem größeren und internationalen Publikum zu präsentieren.

Fans von Paradise Lost, My Dying Bride, Katatonia und Opeth werden mit In Autumn ihr neues „Must Listen“ finden.

In Autumn online:

https://www.facebook.com/inautumnofficial

https://www.instagram.com/inautumnofficial/