The Zenith-Passage: Progressive Death Metal-Goliaths aus Los Angeles veröffentlichen Video/Single „Divinertia II“

Die in Los Angeles ansässigen Progressive-Death-Metal-Goliaths The Zenith-Passage haben letzten Freitag ihre neueste Single Divinertia II veröffentlicht. Die Hymne ist Teil des neuen Albums Datalysium, das am 21. Juli über Metal Blade Records erscheinen wird.

Seht euch hier das Video zum Divinertia II von The Zenith-Passage an:

Wenn man die Band bittet, das Album zu beschreiben, tut sie das sehr anschaulich: „Stellt euch vor, Necrophagist und Meshuggah waren verheiratet, und Cynic und Extol haben geheiratet, dann sind sie Jahre später zu einer Swingerparty gegangen, um ihre Beziehungen aufzupeppen, was dann zu einer regelmäßigen Sache wurde. Daraus entstand ein gemeinsames Kind, von dem niemand weiß, wer der biologische Vater ist, aber das ist auch gut so, denn sie sind gemeinsam Eltern. Das Kind wächst heran und schwärmt für David Lynch, Ridley Scott und Film Noir. Er geht dann für ein paar Jahre auf die Filmschule, bricht sie aber ab, weil er lieber Synthesizer-Musik spielt, und endet schließlich pleite und obdachlos. Dann wäre Datalysium dieses Kind“.

Zu Divinertia II sagt die Band: „Textlich geht es in diesem Song um die Panik, die letztlich zu dem führt, was wir im Kontext von Datalysium als Urknall bezeichnen können. In Part I erforschen wir eine universelle Totalität, die in einer geschlossenen Schleife existiert. Irgendwann wird sie der Idee des „Mehr“ gewahr. In Divinertia II manifestiert diese Idee „mehr“ in die Existenz und spaltet sich unerwartet in die bekannten und unbekannten Realitäten auf, in denen wir heute existieren, die alle aus Verwirrung und Angst entstanden sind.

„Musikalisch erforschen und erweitern wir ein Motiv und ein kontrapunktisches Thema, das sich in verschiedenen Tempi und Schwüngen entwickelt. Ein Großteil des Songs besteht aus einem einzigen Riff, das in verschiedenen Geschwindigkeiten gespielt wird und ein vertrautes rhythmisches Motiv verwendet. Die sich entwickelnden Tempi sind alle Ableitungen von Triolen, als Anspielung auf die Zahl des Universums, 333.“

The Zenith-Passage sind:

Justin McKinney – Gitarren

Chistopher Beattie – Gitarren

Brandon Giffin – Bass

Derek Rydquist – Gesang

