Resolve: kündigen zweites Album „Human“ an

Resolve sind stolz darauf, Details zu ihrem kommenden Album Human bekannt zu geben.

Das mit Spannung erwartete zweite Album wird am Freitag, den 15. September über Arising Empire veröffentlicht und enthält die aktuellen Singles Death Awaits und Move To Trash. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Zeitgleich mit der Albumankündigung haben Resolve mit dem Titeltrack Human, der ebenfalls ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist, ein neues cineastisches Werk veröffentlicht.

„Human ist ein sehr wichtiger Track für uns. Von dem Moment an, als Anthony (Sänger und Hauptsongwriter) uns das erste Mal das Original-Demo in seinem Zimmer vorspielte, war es offensichtlich, dass wir hier etwas ganz Besonderes hatten. So sehr, dass wir beschlossen, ihn zum Titeltrack des zweiten Albums zu machen! Es hat einen intensiven Industrial-Vibe, eine Richtung, die wir in der Vergangenheit nicht viel erforscht haben, aber was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass es zu 100% die Essenz von Resolve beibehält, mit titanischen Breakdowns und Melodien. Es ist wahrscheinlich unser bisher cineastischster Track, und ich bin mir sicher, dass viele Fans darüber sehr glücklich sein werden. Es ist sehr von Isaac Asimov inspiriert und erzählt die Geschichte eines humanoiden Wesens, halb Klon, halb Roboter, das alles über seine Existenz und sein Bewusstsein in Frage stellt… genau wie wir Menschen es tun.“ – Bassist, Robin Mariat.

Bestellt Human jetzt als limitiertes farbiges Vinyl, CD, zusammen mit einzigartigen Merch-Optionen im Arising Empire Shop, Impericon & Band Shop.

https://arisingempire.com/humanalbum

Nachdem sie gerade eine Tour mit While She Sleeps und eine europäische Co-Headline-Tour mit Siamese beendet haben, zeigen Resolve keine Anzeichen für eine Verschnaufpause.

Die Band hat gerade eine französische Headline-Tour angekündigt, die am 30. September 2023 in Straßburg beginnt und am 28. Oktober 2023 in Paris endet. Resolve werden auch auf dem britischen Radar Festival in Manchester sowie auf dem Hellfest, dem Plane’r Fest und dem Kave Fest auftreten und im Juli Stick To Your Guns in Freiburg supporten. Alle Termine findet ihr hier:

Resolve – France Headline Tour 2023

18/06/2023 FR Clisson Hellfest

08/07/2023 FR Colombier-s, Plane’r Fest

09/07/2023 FR Gisors Kave Fest

28/07/2023 DE Freiburg, Jazzhaus (Stick To Your Guns European Summer 2023 support)

30/07/2023 UK Manchester, Radar Festival

30/09/2023 FR Strasbourg, La Maison Bleue

05/10/2023 FR Nantes, Le Ferrailleur

07/10/2023 FR Quimper, Le Novomax

12/10/2023 FR Perpignan, El Mediator

13/10/2023 FR Bordeaux, Iboat

19/10/2023 FR Orléans, Le Bouillon

21/10/2023 FR Angers, Omega Sound Fest

27/10/2023 FR Lyon, CCO La Rayonne

28/10/2023 FR Paris, La Maroquinerie

29/10/2023 FR Lille, La Bulle

04/11/2023 DE Stuttgart Core Fest

Tickets: https://resolveofficial.co/pages/tour

Seit sie sich im Februar 2017 mit der Debütsingle Exposed der Öffentlichkeit präsentierten, war das Quartett bestrebt, seinen Kollegen zu zeigen, dass sie sich mit nichts anderem als Größe zufriedengeben.

Ihre starke Arbeitsmoral und die Liebe zum Detail ermöglichten es ihnen, Shows für Architects, Every Time I Die und While She Sleeps zu eröffnen, um nur einige zu nennen – und das alles innerhalb der ersten paar Monate der stotternden Karriere der Band.

Resolve veröffentlichten ihr Debütalbum Between Me and The Machine im Jahr 2021 und erhielten Unterstützung von Größen wie Kerrang! Magazine, Rock Sound, Metal Hammer und Kerrang! Radio, während ihre Tracks zu Recht in redaktionellen Spotify-Playlists wie New Core, New Metal und Kickass Metal platziert wurden und weltweit Millionen von Streams erreichten.

Resolve sind:

Anthony Diliberto – Gesang

Antonin Carré – Gitarre

Robin Mariat – Bass

Nathan Mariat – Schlagzeug

Resolve – online:

https://www.instagram.com/resolveofficial

https://www.facebook.com/resolveofficial

https://resolveofficial.co