Broilers: „Santa’s Action-Club“- Live in Düsseldorf im Dezember 2023 – Vorverkauf hat begonnen

Weihnachten kommt immer so plötzlich? Pah! Nicht mit den Broilers …

Damit Ihr die besinnliche Zeit mit euren Lieben rechtzeitig planen könnt, möchte die Düsseldorfer Band nach der erfolgreichen Premiere mit zwei großen ausverkauften Konzerten im letzten Jahr auch 2023 ihre Tradition des Santa’s Action-Club fortführen:

Deshalb gibt’s an zwei Abenden in Düsseldorf die große Broilers-Bescherung mit „Weihnachtsaufführungen“ ihrem Freund Chuck Ragan als Special Guest und all in: 77% Eskalation und 23% Besinnlichkeit!

Santa’s Action-Club

Präsentiert von: 41RPM, Ox-Fanzine, Rock Hard

22.12.2023 DE-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle I – Chuck Ragan

23.12.2023 DE-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle I – Chuck Ragan

Der Vorverkauf ist am 16. Juni gestartet! Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Broilers in diesem Sommer auf großer Open Air-Tournee: Niemand wird zurückgelassen!

Hier geht es zu den Tour-Terminen:

Broilers online:

https://shop.broilers.de/

https://www.eventim.de/artist/broilers/