Gates To Hell: kündigen neues Album „Death Comes To All“ für den 21.03.2025 an

Der Boden bebt, die Oberfläche zerbricht und eine kolossale Kraft erhebt sich aus dem Abgrund: Gates To Hell sind zurück, um ihre unbestreitbare Wahrheit zu verkünden – Death Comes To All. Die aus Louisville stammenden Musiker stürmen mit ihrem zweiten Album, das am 21. März über Nuclear Blast Records erscheinen wird, die Heavy-Musik-Szene. Gates To Hell verwischen die Grenzen zwischen Death Metal, Hardcore und jedem brutalen Sound dazwischen und bringen eine monströse Energie ins Studio und eine unerreichte Wildheit in ihre Live-Auftritte.

Der Song zeigt die Entwicklung der Band als Songwriter und demonstriert eine verfeinerte Reife, während sie ihre charakteristische Aggression beibehalten. Das dazugehörige Musikvideo, bei dem Errick Easterday Regie führte, bietet ein beeindruckendes visuelles Konzept: Die Band umkreist einen kippenden Tisch, auf dem eine gequälte Figur liegt und blutet – eine düstere, viszerale Darstellung der Themen des Songs. Next To Bleed ist ab sofort als limitierte rote 7-Inch-Vinyl erhältlich.

Gates To Hell kommentieren: „Wir haben hart gearbeitet und freuen uns darauf, mit unserer ersten Single Next To Bleed das nächste Kapitel von Gates To Hell mit euch allen zu teilen. Dies ist unsere vielfältigste und abgerundeteste Sammlung von Songs, die wir je gemacht haben, und wir sind begeistert, dass wir diese Platte endlich bald der Welt präsentieren können.“

Nuclear Blast America’s Label Manager & Head of A&R Tommy Jones kommentiert: „Die Zeit ist endlich gekommen und die Tore zur Hölle öffnen sich weit. Stellt euch auf und tretet hindurch, denn ihr seid die Next To Bleed! Ich bin stolz darauf, der Torwächter zu sein, der die nächste Ära der Brutalität für die Eingeborenen aus Louisville über das größte Metal-Label der Welt, Nuclear Blast Records, einläutet. Death Comes To All erscheint am 21. März 2025. Ihr wurdet gewarnt.“

Hier findet ihr das Video zu Next To Bleed:

Mehr Infos zum neuen Album gibt es hier: