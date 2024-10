Ingested: UK Death Metal Trio veröffentlicht Video zu „A Path Once Lost“

Das britische Death Metal-Trio Ingested hat sein neues Video zu A Path Once Lost veröffentlicht. Der eindringliche Track erscheint auf dem von der Kritik hochgelobten Album The Tide Of Death And Fractured Dreams, das im April auf Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

Gitarrist Sean Hynes kommentiert: „Dieser Track behandelt einige sehr persönliche und unbequeme Themen, die die Band sowohl musikalisch als auch emotional über unsere üblichen Grenzen hinausschieben. Wir haben uns in Gebiete gewagt, von denen wir nie erwartet hätten, sie zu erforschen. Seht euch unbedingt das Video zu A Path Once Lost an, in dem sich Ingested von einer verletzlicheren Seite zeigen als je zuvor.“

Hier geht es zum Video von A Path Once Lost von Ingested. (Warnung – der Inhalt enthält Bilder von Selbstverletzungen).

Seit ihrem fünften Album Where Only God May Tread aus dem Jahr 2020 befinden sich Ingested auf einem kreativen Höhenflug, der fast jedes Jahr ein neues Album hervorgebracht hat, das die Art von musikalischem Wachstum zeigt, die nur durch ständiges Üben, Spielen und Schreiben entsteht. The Tide Of Death And Fractured Dreams ist nicht nur so innovativ und brutal wie ihre letzte Scheibe Ashes Lie Still es zeigt eine Band, die bereit ist, ihre Kreativität zu erweitern, ohne die Wildheit zu opfern, die sie zu einer der beeindruckendsten zerstörerischen, technischen Death-Metal-Bands der Szene gemacht hat. Ob sie den Hörer mit Doublebass-Wirbeln, Blast-Beats und knirschenden Rhythmen traktieren, alles mit zackigen, versetzten Riffs und durchdringenden Harmonien aufbrechen oder den Mix mit rasanten Ausbrüchen von Moll-Melodien überschwemmen – Ingested haben ihre ganze Erfahrung, ihr Können und ihre Kunstfertigkeit in zehn pointierte neue Tracks gesteckt.

Das Rock Hard lobt: „The Tide Of Death And Fractured Dreams zeigt ein beachtliches Maß an Musikalität, die sich in ausgefeilten Arrangements, raffinierten Riffs und hier und da eingestreuten starken cleanen Vocals ausdrückt…“ Blabbermouth pflichtete bei: „Gleichzeitig krawallig und kontrolliert, das ist moderner Death Metal vom Feinsten.“ MetalSucks fügte hinzu: „Ingested beweisen immer wieder, dass sie uns immer noch überraschen können. Als sie 2006 anfingen, überraschten sie jeden mit ihrer Fähigkeit, mit etablierteren US-Deathcore-Bands mitzuhalten und sie sogar zu übertreffen. Jetzt beweisen sie, dass sie diesen Sound weiterführen und mehr als nur schwer, laut und schockierend sein können, da sie tief graben und künstlerisch werden.“

The Tide Of Death And Fractured Dreams wurde von der Band unter der Leitung von Toningenieur Nico Beninato produziert. Das Album enthält einen Gastauftritt von Mark Hunter von Chimaira, der den Gesang für den Track In Nothingness beisteuert, und Sylosis-Sänger Josh Middleton, der bei Expect To Fail mitwirkt, sowie das markante Coverartwork von David Seidman.

Ingesteds The Tide Of Death And Fractured Dreams ist auf CD, LP, und in digital unter metalblade.com/ingested erhältlich.

Ingested sind:

Jason Evans – Gesang

Sean Hynes – Gitarre, Gesang

Lyn Jeffs – Schlagzeug

https://www.ingested.co.uk

https://www.facebook.com/ingesteduk

https://www.instagram.com/ingested

Mehr zu Ingested auf Time For Metal: