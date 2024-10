Drøver: Metalcore-Newcomer veröffentlichen gleichnamige Debüt-EP

Die Münchner Hardcore/Metalcore-Newcomer Drøver haben ihre selftitled Debüt-EP veröffentlicht. Darauf bedient die fünfköpfige Band vertraute Genremuster, bewegt sich darin allerdings souverän und durchaus abwechslungsreich. Coreliebhaber:innen kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Zum EP-Release erscheint auch das Video zur Single Broken Vow, auf der Our Promise Screamer Viktor „Vik„ Schulz lautstark unterstützt.

Der Track, der an Adept erinnert, ist zugleich der Opener der sauber produzierten EP und wirft direkt mit saftigen Breakdowns um sich, die Drøver mit False Negative nochmals toppen. Bei Guilty As Charged ist dann die 2-Step-Fraktion gefragt, während Zero Thoughts insbesondere dazu einlädt, die Fäuste im Pit zu wirbeln. Abschließend stampft und bounct sich Death Society in die Gehörgänge.

Drøver bestehen aus Leon (Gesang), Josi (Gitarre), Timo (Gitarre), Bruce (Bass) und Joshi (Drums). Als Inspirationsquellen nennen die Münchner Bands wie Knocked Loose, Get The Shot und Nasty. In ihren Texten setzen sich Drøver laut eigenen Angaben mit Themen wie persönlichem Kampf, Gesellschaftskritik und dem Streben nach Veränderung auseinander.

Tracklist Drøver EP:

Broken Vow (feat. Vik von Our Promise) False Negative Guilty As Charged Zero Thoughts Death Society

