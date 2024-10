Shadow Inside: veröffentlichen neue Single und Video von „Devastated“

Die italienische Metalcore-Band Shadow Inside hat eine brandneue Single mit dem Titel Devastated veröffentlicht, die von Jarno Bellasio produziert wurde und jetzt in Zusammenarbeit mit War Music Management in allen digitalen Stores erhältlich ist.

Eine Reise, die mit der ersten Single Insanity begann und nun mit einem neuen wichtigen Kapitel, das die neue Generation der Metalcore-Musik mit den Wurzeln des Genres verbindet, wie die Band erklärt. „Unser Ziel ist es, moderne Metalcore-Songs zu produzieren, aber mit Einflüssen aus dem Metalcore der 10er-Jahre, wobei wir sehr schwere Stimmungen verwenden und schnelle Gitarrenriffs mit eingängigen Refrains abwechseln, die von elektronischen Effekten wie Glitches und Synthesizern begleitet werden und durch heftige Breakdowns führen. Was wir wollen, ist ein eingängiges, aber gleichzeitig originelles und lustiges Ergebnis, das Vergangenheit und Gegenwart der Metalcore-Musik vermischt. Alles begann mit Insanity, unserer ersten Single und dem Beginn einer Geschichte, in der es um eine Person geht, die viele Stadien eines Weges durchläuft, auf dem sich jeder von uns vielleicht in irgendeiner Weise wiederfinden kann. Dieser Weg beginnt mit dem Wahnsinn, in dem sich diese Person verrückt fühlt, in Wut gerät, nichts als Verzweiflung empfindet, die sie genau in den geistigen Wahnsinn führt. In dieser Grenzsituation befindet sich der Mensch in der zweiten Single Devastated. Er fühlt sich ohne Kraft, in einem dunklen Abgrund seiner Seele, wo die Schatten, die seine Probleme wären, ihn verschlingen und sein Herz anketten, aber dieser Mensch weiß, dass er in diesem Abgrund einen Ausweg finden wird. In Devastated werden die Gitarrenriffs und Breakdowns heftiger und bringen das Fehlen von Refrains mit sich. Aber wie gesagt, es ist hier noch nicht zu Ende, es werden noch viele Tracks erscheinen, die das Ende dieser Reise enthüllen werden!“