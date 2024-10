Rauhbein: verkürzen Wartezeit auf neues Album mit Musikvideo zu neuer Single ‚Die Welle‘

„…und es fängt grade erst an“: Mit diesen Worten aus ihrer famosen Single Adrenalin sollten Rauhbein letzten Monat nicht zu viel versprechen, denn nun verrät die Band, dass jener Song obendrein das Titelstück ihres am 27. Dezember 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinenden dritten Studioalbums ist. Fans der lauten und schnellen Musikkapelle dürfen sich also noch in diesem Jahr auf eine elf Hits starke neue Sammlung freuen, die sich gewaschen hat und auf denen Rauhbein einmal mehr kein Blatt vor den Mund nehmen.

„Diesmal ist weniger Schnörkel, dafür mehr Bumms auf der Platte“, feiert Fronthüne Henry seine eigenen Worte. „Wir haben keinen Zweifel und sind sehr gespannt.“

Wer die Adrenalin-Veröffentlichung schon jetzt nicht mehr erwarten kann, kann das von Florian Nowak abgemischte und gemasterte Album hier direkt in verschiedenen Formaten [limitiertes Boxset, CD-Digipak, farbiges Vinyl] vorbestellen oder digital vorab speichern: https://rauhbein.rpm.link/adrenalinalbumPR

Aber Rauhbein wären nicht Rauhbein, wenn sie ihrer Anhängerschaft selbst während dieser Wartezeit nicht zur Seite stehen würden: In Form von Die Welle liefert das Quintett ein weiteres schlagkräftiges Argument dafür, dass mittlerweile kein Weg an der Truppe vorbeiführt, wenn es um ehrliche Texte gepaart mit starken Melodien geht. Rauhbeins ungebrochen authentische Art untermauert ihren Status als Anker für jedermann zusätzlich.

„Die Welle ist unser Statement, das Freiheit, Mut und Solidarität laut und klar feiert. Es soll unsere Fans inspirieren, an ihre eigenen Stärken und die Kraft der Gemeinschaft zu glauben. Wir wollen die Menschen mit dem Song einladen, zusammenzukommen, Grenzen zu überwinden und in Freiheit für die eigenen Überzeugungen zu kämpfen“, bekräftigen Rauhbein den positiven Geist, der ihre Musik und Auftritte umweht.

Adrenalin Tracklist:

1. Adrenalin

2. Die Laute Und Schnelle Musikkapelle

3. Suche Nach Dem Glück

4. Die Welle

5. Hände Hoch

6. Ekstase

7. Bruder

8. Wir Geben Niemals Auf

9. Was Ihr Uns Alles Könnt

10. Letzte Bastion

Bonustrack:

11. Blau & Weiss

Neben Rauhbeins Alben haben sich auch ihre mitreißenden Konzerte in kürzester Zeit zu gefragten Anlaufpunkten entwickelt und ihre breitgefächerte Fanschar dürfte durch ihre kommenden Hallenkonzerte mit In Extremo und Korpiklaani einmal mehr Zulauf erfahren. Mit jenen Shows wird die Kapelle das Adrenalin-Kapitel kommenden Monat obendrein an der Livefront eröffnen. Erste Städte können bereits den ‚Ausverkauft‘-Status vermelden, weshalb ihr euch ranhalten solltet, wenn ihr diese winterlichen Feierlichkeiten nicht verpassen möchtet. Alle aktuellen Rauhbein-Termine sowie Ticketinfos findet ihr hier: