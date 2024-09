Rauhbein: setzen Höhenflug mit neuer Single ‚Adrenalin‘ fort

Unermüdlich und energiegeladen: Die umtriebige Musikkapelle Rauhbein ließ ihrer überaus erfolgreichen Headlinetour im Frühjahr, in deren Rahmen sie dem Publikum auch in zahlreichen ausverkauften Clubs eine gute Zeit bescherte, einen nicht minder reiselustigen Festivalsommer folgen, der jedoch diese Woche sein Ende findet. Während der Fünfer um Henry M. Rauhbein die kommenden Wochen folglich neue Kräfte für einen spektakulären Jahresabschluss sammeln wird, gönnt er seinen treuen Fans zumindest musikalisch erst mal keine Pause, denn mit ihrer neuen Single Adrenalin transportiert die Truppe gehörig Stimmung von der Bühne in die heimischen Wohnzimmer, ehe für November und Dezember u.a. eine große Arenatour an der Seite von In Extremo, auf deren neuem Album auch Henry zu hören ist, und Korpiklaani auf dem Plan steht. Adrenalin ist ein ehrlicher Track aus dem Hause Rauhbein, der perfekt zusammenfasst, worum es der Band geht: Handgemachte Musik, geballte Energie und Texte, die dank gewohnter Tiefer immer wieder aufs Neue zum Nachdenken anregen – und damit sind sie noch lange nicht am Ende!

Die Truppe erläutert: „Unser erster Aufschlag zum neuen Album und gleich ’ne Bombe! Es wird rockiger, stärker, energiegeladener – und es fängt gerade erst an…“

Nach Blau & Weiss, der grandiosen Hymne für den EC Kassel Huskies, stellt Adrenalin die zweite Single dar, die Rauhbein über Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlichen, wo das Quintett ab sofort offiziell unter Vertrag steht. Auf einer Erfolgswelle reitend, darf die Welt gespannt sein, was beide Parteien im Laufe der kommenden Monate und Jahre noch alles gemeinsam zu bewerkstelligen imstande sein werden.

„Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass wir nun zur RPM-Family gehören. Bereits im Zuge der Veröffentlichung von Blau & Weiss haben wir einen einzigartigen Support verspürt, weshalb wir uns auf eine vielversprechende Zusammenarbeit mit einem erstklassigen und hochkarätigen Player in der Branche freuen“, kommentieren Rauhbein ihre Vertragsunterschrift.

RPM-Labelstratege Nils Wasko ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Rauhbein den Weg von der Waterkant zu uns nach Baden-Württemberg gefunden haben und wir sie bei RPM begrüßen dürfen. Sie sind ein perfektes Beispiel dafür, dass harte Arbeit, Kreativität und Hingabe sich auszahlen. Ihr bisheriger Erfolg bestätigt ihr Hitgespür und das gesamte RPM-Team ist sich sicher, dass hier ein nationaler Top-Act in den Startlöchern steht, der schon bald große Hallen füllen wird.“

Rauhbein live:

14.09.2024 DE Gelsenkirchen – Folkfield Festival

02.11.2024 DE Moringen – Stadthalle *Neu*

Wolkenschieber-Tour Winter ’24

w/ In Extremo, Korpiklaani

15.11.2024 DE Saarbrücken – Garage

16.11.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7 *Ausverkauft*

22.11.2024 DE Rostock – Moya *Ausverkauft*

23.11.2024 DE Dortmund – Winterlights *Neu*

29.11.2024 DE Berlin – Columbiahalle

30.11.2024 DE Bremen – Pier 2

06.12.2024 DE Nürnberg – Kia Metropol Arena

07.12.2024 AT Wien – Gasometer

12.12.2024 DE Bielefeld – Lokschuppen

13.12.2024 DE Hannover – SwissLife Hall

14.12.2024 DE Dresden – Alter Schlachthof

20.12.2024 DE Leipzig – Haus Auensee

21.12.2024 DE Stuttgart – Porsche-Arena

26.12.2024 DE Waldkappel – Bürgerhaus (Jahresabschlussshow)

Wolkenschieber-Tour Winter ’24

w/ In Extremo, Korpiklaani

27.12.2024 DE München – Zenith

28.12.2024 DE Wiesbaden – Schlachthof

29.12.2024 DE Erfurt – Messe

30.12.2024 DE Köln – Palladium

Infos & Tickets: https://rauhbein.de/#Tour

Über Rauhbein

Mit viel Ironie und dem nötigen Augenzwinkern nimmt Henry M. Rauhbeins Band das eigene Leben auf die Schippe und singt von abenteuerlichen Erfahrungen mit der Liebe, der Lust und dem Leid. Rauhbein verkörpern den harten Kerl, den das Leben geformt hat – mit weichem Kern und dem Herzen am rechten Fleck. Ihre Musik bietet allem voran kraftvolle Gitarren und lautes Schlagzeug, in denen Henrys rauhe, harte Seite sich widerspiegelt, aber auch das Melancholisch-Romantische findet in Form von Streichern seinen Platz im Rauhbein’schen Klangkosmos.

Zu etwas ganz Besonderem macht ihre Musik aber erst Henrys einzigartige Stimme. In ihr hört man das Leben, das es ihm nicht immer leicht gemacht hat. Sein Timbre ist warm und kräftig wie ein 20 Jahre alter Single-Malt und ebenso rau und verwittert wie die uralten Eichen auf den Highlands. Auf den Bühnen entfachen Rauhbein obendrein ein Feuerwerk aus traditioneller irischer Musik und Rock, mit dem Henry und seine Mannen jede Show zu einem wilden, temperamentvollen Fest werden lassen.

Rauhbein sind:

Henry M. Rauhbein – Gesang

Godi Hildmann – Gitarre

Olli Schmidt – Bass

Justin Ciuche – Violine

Louis Schaden – Schlagzeug

Mehr zu Rauhbein:

rauhbein.de | Facebook | Instagram