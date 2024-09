Doro – Anthems For The Champion

Artist: Doro

Herkunft: Düsseldorf, Deutschland

Album: Anthems For The Champion

Spiellänge: 43:51 Minuten

Genre: Rock, Hard Rock, Metal

Release: 13.09.2024

Label: Rare Diamonds Productions / Rough Trade

Link: https://www.doromusic.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Doro Pesch

Gitarre – Bas Maas

Gitarre – Bill Hudson

Bass – Stefan Herkenhoff

Schlagzeug – Johnny Dee

Tracklist:

Justice For The Queen (Walk-In Anthem) Time For Justice The Queen She’s Like Thunder (Original Fight Anthem) We’re Like Thunder (feat. Regina Halmich) All We Are – The Fight Version Fight You’re My Family Warrior Soul Thunderspell Above The Ashes The Queen (Acoustic Radio Mix)

Einen Tag vor dem großen Kampf von Regina Halmich gegen Stefan Raab hat Doro ihr zu Ehren Anthems For The Champion veröffentlicht. Das Comeback des Showmasters wurde pompös aufgezogen und endete mit dem Sieg von Anthems For The Champion nach Punkten. Bei diesem Comeback wurde nichts ausgelassen. So entstand dieses Werk von Doro Pesch, das passend zum Megaevent am Wochenende der Show den Weg in die Plattenregale gefunden hat. Bei der Inszenierung bekommt nicht nur Stefan Raab einen Teil vom Kuchen ab, sondern natürlich auch Regina Halmich und in diesem Fall genauso Doro. Als Einlaufmusik für die langjährige Boxweltmeisterin fungiert Justice For The Queen (Walk-In Anthem), bei dem Doro mit ihrer Band in der Halle die Meute anheizt.

Anthems For The Champion gibt es in verschiedenen Versionen, besonders schick ist das Boxset, welches das CD-Digipak erhält und mit einem Paar Mini-Boxhandschuhe für den Autospiegel veredelt wird. Zudem bekommt der Käufer noch einen Karabinerhaken mit Doro-Logo serviert. Anthems For The Champion gibt es aber auch als herkömmliches CD-Release. Springen wir nun in die Scheibe, die mit dem Walk-in Track von Regina Halmich Justice For The Queen (Walk-In Anthem). Das kurze Intermezzo hat Power und macht Lust auf das Album, welches neben bekannten Nummern wie All We Are als The Fight Version auch neue Werke offenlegt. We’re Like Thunder (feat. Regina Halmich) passt da genauso ins Konzept wie die ganze Inszenierung um dieses TV-Spektakel. You’re My Family, Warrior Soul und Thunderspell bekommen einen würdigen Platz auf der Veröffentlichung. Insgesamt kommt die Scheibe auf 43 Minuten und beinhaltet zwölf einzelne Sequenzen.