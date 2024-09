Unleash The Kraken Festival 2024: findet am 19.10.2024 in Ahrensburg statt

Am 19.10.2024 feiert das Unleash The Kraken Festival sein zehnjähriges Bestehen und bietet Metal-Fans einen Tag voller brachialer Klänge und intensiver Performances. Das Festival findet in der Juki 42 (An der Reitbahn 2, 22926 Ahrensburg) statt, mit Einlass ab 14:30 Uhr und Beginn um 15:00 Uhr.

Unter dem Motto 10 Jahre Death Metal Underground erwartet die Besucher ein energiegeladenes Line-up mit einigen der härtesten Bands der Szene.

Einlass: 14:30 Uhr

Beginn: 15 Uhr

Eintritt: 26,87 € Vorverkauf inkl. Gebühren

Ort: Juki 42, An der Reitbahn 2, 22926 Ahrensburg

Line Up: Stillbirth, Hiraes, Rise Of Kronos, Torturized, Act Of Creation, Aeon Of Disease