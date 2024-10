Violent Definition: haben ein Lyric-Video zu „Children Of God“ veröffentlicht

Die Athener Thrasher Violent Definition haben ein Lyric-Video zu ihrem kommenden zweiten Album Progressive Obsoletion veröffentlicht, das am 15. November 2024 über I Hate Records in Zusammenarbeit mit Bestial Invasion Records erscheinen wird.

Hört euch Children Of God hier an:

Sechs Jahre nach dem vielversprechenden Debüt Life Sentence hat die Band in allen Belangen noch einen draufgesetzt und ein Monster von einem Album abgeliefert! Soundtechnisch befinden wir uns auf einer Reise zu den späten 80ern Forbidden, Vio-Lence, Razor und Slayer – die alte Aura wird beibehalten, um sie in einer neuen Zeit und einem neuen Zeitalter wieder aufblühen zu lassen. Dies ist Thrash Metal voller Aggression, Attitüde und technischem Können, der die alten Tage ehrt, sich aber der Stagnation verweigert!

Tracklist:

1. Into Trepidation

2. Justified Ferocity

3. The Last Grain In Your Hourglass

4. Experimental Failure

5. Deceiving The Psychopompos

6. Progressive Obsoletion

7. Children Of God

8. Reprobate Misfits

9. Trampled (By The Foot)

Line-Up:

George „IronBeast“ – Gesang

Nick Psarogiannis – Gitarre

Chris Zoukas – Bassgitarre

John Votsis – Schlagzeug

Cover Artwork von Paolo Girardi.

Links:

https://www.facebook.com/ViolentDefinition

https://www.instagram.com/violent_definition_thrash