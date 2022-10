Manntra: präsentieren „Nightmare – Live In Hamburg“

Manntra haben etwas zu verkünden:

Manntra kommen live in die Wohnzimmer ihrer Fans!

Zumindest digital.

Heute erscheint mit Nightmare – Live In Hamburg die erste Single des für den 09.12.2022 geplanten Livealbums Endlich – Live In Hamburg.

Die Videos zu den Singles, die allesamt am 14.05.2022 in der Sporthalle in Hamburg aufgenommen wurden, werden auf dem YouTube-Kanal der Band veröffentlicht.

Was für ein Jahr für die Folk-Metaller von Manntra!

Nachdem sie im Frühjahr 2022 die Giganten des Dark Rock von Mono Inc. auf ihrer The Book Of Fire 2022 – Tour supportet haben und im Sommer u.a. auf dem legendären Wacken Open Air mit ihren Fans zusammen die Veröffentlichung ihres neusten Kracher-Albums Kreatura gefeiert haben, kündigen die Mannen rund um Mastermind Marko M. Sekul nun die digitale Veröffentlichung ihres ersten Livealbums Endlich! Live In Hamburg am 09.12.2022 an.

Endlich! Live In Hamburg wurde am 14.05.2022 in der Sporthalle in Hamburg im Rahmen der The Book Of Fire 2022 – Tour aufgenommen.

Nightmare – Live In Hamburg zieht dich sofort hinein ins Geschehen und lässt dich die Energie, die Emotionen und die Ekstase dieses phänomenalen Abends spüren.

Der Song, der sich zum absoluten Hit der Bestie Kreatura entwickelt hat, setzt live ungeahnte Kräfte frei, die dich nicht mehr loslassen. Du willst einfach feiern und dich dem Song hingeben.

Dieses Gefühl von Freiheit, Gemeinschaft und Glück bringen Manntra dir mit Nightmare – Live In Hamburg nach Hause, ins Auto oder wo immer du am liebsten Musik hörst.

Mach dich auf was gefasst! DAS war erst der Anfang…

Line-Up:

Marko M. Sekul – Lead Vocals

Andrea Kert – Drums

Zoltan Lečei – Bass, Backing Vocals And Flute

Dorian Pavlović – Guitar, Backing Vocals

https://www.facebook.com/ManntraOfficial/