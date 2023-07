Manntra: veröffentlichen weitere Single „Et In Peccatum“ vom neuen Album

Et In Peccatum, die neue Single von Manntra, ist heute erschienen und entführt dich in eine Ehrfurcht einflößende Kathedrale. Sphärische Chöre und psalmenartige Lyrics lassen diesen Song zu einem weiteren einzigartigen Song des kommenden Manntra-Albums War Of The Heathens werden, das am 22. September erscheint.

Viele Dinge geschehen in Sünde. Entscheidungen werden in Sünde getroffen, und viele Menschen denken nur an sich selbst. Sie denken nicht daran, ob sie jemandem Schaden zugefügt haben. Sie sind nur auf ihren eigenen Vorteil aus und es ist ihnen wichtig, wie ihre Taten und Entscheidungen sie auf andere wirken lassen, maskiert hinter einem falschen Lächeln und falschen Absichten. Ein Lied für alle Sünder dort – vielleicht gibt es schlechtes Karma für alle Menschen. Oder doch nur für sie?

Bist Du ein Sünder?

Das brandneue Manntra-Album War Of The Heathens kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://nocut.shop/de-War-of-the-Heathens

Manntra Line-Up:

Marko M. Sekul – Lead Vocals

Andrea Kert – Drums

Dorian Pavlović – Guitar, Backing Vocals

Zoltan Lečei – Bass, Backing Vocals and Flute

www.manntra.hr

https://www.facebook.com/ManntraOfficial/