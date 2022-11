Triagone: veröffentlichen Debüt-EP „Sem Papyrvs“ am 10.02.2023

Triagone spielen brutalen, technischen Death Metal mit einer frischen und authentischen Interpretation, Präsentation und Vision, angeführt von Sängerin und Puncherin Lorena Moraes und Lou-Indigo Caspar in einem Female Beast VS. Male Beast-Gesangsduo. Wohnhaft in Brüssel, Belgien, aber mit Wurzeln in Brasilien, Italien, Frankreich und Belgien, mischen Triagone für ihre Lyrics altgriechisch/lateinische und romanisch/germanische Sprachen.

Triagones Debüt-EP Sem Papyrvs wird als CD und Digitalalbum erscheinen und enthält die folgenden Songs:

Sem Papyrvs Tracklist:

1. Novvs Ordo Seclorvm

2. Abyssvs Abyssvm Invocat

3. Ad Mortem Sem Papyrvs

4. Nvlla Regvla Sine Exceptione

5. De Beata Vita

6. Imperivm In Imperio

Triagone Line-Up

Lorena Moraes – Vocals

Lou-Indigo Caspar – Lead Guitar & Vocals

Lucas Lembert – Rhythm Guitar

Leonard Ivanciu – Bass

Lorenzo Vissol – Drums