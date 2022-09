Triagone: veröffentlichen erste Single “Novvs Ordo Seclorum”

Triagone spielen brutalen, technischen Death Metal mit einer frischen und authentischen Interpretation, Präsentation und Vision, angeführt von Sängerin und Puncherin Lorena Moraes und Lou-Indigo Caspar in einem Female Beast VS. Male Beast-Gesangsduo. Wohnhaft in Brüssel, Belgien, aber mit Wurzeln in Brasilien, Italien, Frankreich und Belgien, mischen Triagone für ihre Lyrics altgriechisch/lateinische und romanisch/germanische Sprachen.

Ihre allererste Single Novvs Ordo Seclorvm ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar und kann hier gestreamt oder heruntergeladen werden: https://share.amuse.io/track/triagone-novvs-ordo-seclorvm

„Wir freuen uns riesig, endlich unsere erste Single Novvs Ordo Seclorvm zu veröffentlichen. Dies war der erste Song, den wir für unsere Debüt-EP komponiert haben. Als solcher hat er die ganze frische Energie einer Band, die sich erst noch zeigen muss!

Der Song ist unerbittlich und schnell und endet in intensiven 2 Minuten Gitarren-Leads, die die Spannung bis zur letzten Note aufrechterhalten. Wir bringen Dynamik in den Song, ohne jemals den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Wer melodische Leadgitarren, aber aggressive Rhythmen und hämmernde Blastbeats mag, wird hoffentlich an diesem Track Gefallen finden. Novvs Ordo Seclorvm ist auch das einzige Lied der EP, das auf Französisch gesungen wird!“ – Lorenzo Vissol, Schlagzeuger.

Seht euch das Visualizer-Video für Novvs Ordo Seclorvm hier an:

„Es ist mir eine große Ehre, euch allen meine brandneue Death-Metal-Band Triagone vorzustellen. Nach meinen bisherigen zahlreichen Tourneen durch Europa und Brasilien mit meiner ehemaligen Band Dehuman musste ich eine Pause einlegen und neu anfangen, um dieses Mal wirklich etwas zu erschaffen, das die Musikalität beinhaltet, nach der ich in einer Metal Band immer gesucht habe. Es war eine wunderbare Reise, diese neue Band, mit meinen liebsten Freunden und Komplizen, von Grund auf neu aufzubauen. Jetzt ist es an der Zeit, das Biest zu entfesseln, das wir während der Pandemie zwangsernährt haben. Be there, or be dead!“ – Lou-Indigo Caspar, Gitarre und Gesang.

Triagone Line-Up:

Lorena Moraes – Vocals

Lou-Indigo Caspar – Lead Guitar & Vocals

Lucas Lembert – Rhythm Guitar

Leonard Ivanciu – Bass

Lorenzo Vissol – Drums

Triagone online:

https://www.facebook.com/TriagoneDeathMetal

https://www.instagram.com/triagone_/