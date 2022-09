Black Space Riders: Video zur neuen Single „Trapped In An Endless Loop“ online

Nachdem die Münsteraner Ausnahmeband Black Space Riders im August bereits mit Fear No More den ersten Vorboten ihres neuen Albums We Have Been Here Before (VÖ am 21.10.2022) ins Rennen geschickt hat, erschien nun mit Trapped In An Endless Loop bereits die zweite Single in Form eines Videos (außerdem natürlich als Audioversion bei allen relevanten Streaming-Plattformen).

Die Band dazu:

„Trapped In An Endless Loop ist ein kompakter Song, der in weniger als dreieinhalb Minuten Länge viele sehr unterschiedliche, aber für uns typische Ideen präsentiert: treibende Riffs, coole Grooves und große Melodien. Der Text greift das Leitmotiv des Albums „We have been here before“ auf: immer wieder fast da zu sein und doch nie anzukommen.“

Am 04.11. wird es außerdem eine Album Release Show in der Sputnikhalle in Münster geben!

We Have Been Here Before erscheint am 21.10.2022.

Black Space Riders online:

www.facebook.com/BlackSpaceRiders

www.blackspaceriders.com