Black Space Riders: neues Album „We Have Been Here Before“ ist am Freitag erschienen

Am Freitag erschien das lang ersehnte neue Black Space Riders Album We Have Been Here Before! Parallel zur Veröffentlichung des Albums spendierte die Band ihren Fans auch noch ein sehr stimmungsvolles neues Video zur Single Queen Of The Light, was man sich hier anschauen kann:

Und als wäre das alles noch nicht genug, gibt es hier den offiziellen Full Album Stream von We Have Been Here Before: https://youtu.be/72xtYvpli_8

Natürlich ist das Album auch im Handel und bei allen relevanten Onlineplattformen verfügbar.

Am 04.11. wird es außerdem eine Album Release Show in der Sputnikhalle in Münster geben!

Black Space Riders online:

www.facebook.com/BlackSpaceRiders

www.blackspaceriders.com