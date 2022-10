Leather: veröffentlicht neue Single „Who Rules The World“ mit Lyric Video

Die legendäre amerikanische Metal-Sängerin Leather veröffentlicht eine neue Single mit Video zu dem Song Who Rules The World. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum We Are The Chosen enthalten.

Das Lyric Video könnt ihr hier sehen:

Das neue Album We Are The Chosen erscheint am 25. November 2022 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, LP-Version, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://Leather.lnk.to/WeAreTheChosen

