Leather: veröffentlicht das Video zum Titeltrack ihres neuen Albums

Die legendäre amerikanische Metal-Sängerin Leather hat das Video zum Titeltrack ihres neuen Albums We Are The Chosen veröffentlicht . Das Video wurde in den brasilianischen Wäldern von Walter de Andrade gedreht und produziert.

Der Song ist auch auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://orcd.co/leather_wearethechosen

Das Video könnt ihr hier sehen:

Das neue Album We Are The Chosen erscheint am 25. November 2022 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, LP Version, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://Leather.lnk.to/WeAreTheChosen

Weitere Infos zu Leather Leone könnt ihr hier nachlesen: