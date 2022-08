Leather: legendäre Metal-Sängerin unterschreibt bei Steamhammer/SPV

Mit einem spektakulären Coup beenden Steamhammer/SPV die diesjährige Sommerpause und läuten einen heißen Herbst 2022 ein: Die amerikanische Metal-Sängerin Leather Leone hat einen Vertrag beim Hannoveraner Label unterschrieben und wird am 25. November 2022 ihr neues Soloalbum We Are The Chosen veröffentlichen. Bereits am 23. September erscheint die erste Single. Es sind die ersten neuen Solosongs der legendären Metal-Queen seit ihrer 2018er Veröffentlichung Leather II.

Aufsehen erregt hat Leather Leone bereits in den 1980ern als Frontfrau von Chastain, der Band des Ausnahmegitarristen David T. Chastain. Mit ihm hat sie bis in die Gegenwart hinein eine Reihe erfolgreicher Alben produziert, einige davon für Shrapnel Records, dem Label des US-Talentscout Mike Varney. Darüber hinaus hat Leather vielbeachtete Scheiben unter anderem mit Malibu Barbi, Sledge/Leather und als Solokünstlerin veröffentlicht.

Über ihre Vertragsunterzeichnung mit Steamhammer/SPV sagt sie: „Ich bin superglücklich, bei einem der weltweit renommiertesten Rock- & Metal-Labels unterschrieben zu haben. Ich kenne Label-Chef Olly Hahn seit vielen Jahren, und nachdem mir auch Larry Howe von Vicious Rumors dringend empfohlen hat, Olly meine neuen Songs vorzuspielen, war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Unterschrift.“

Auch Steamhammer-Boss Olly Hahn freut sich über den gelungenen Deal: „Als langjähriger Chastain-Fan hatte ich immer schon ein Faible für Leather Leones Stimme. Und mit dem neuen Album beweist sie eindrucksvoll, dass sie immer noch eine der besten Stimmen im Heavy Metal hat. Ich freue mich riesig, dass sie sich für Steamhammer entschieden hat, und bin mir sicher, dass da noch einiges Spannendes auf uns zukommen wird.“

https://www.leatherleone.com/

https://www.facebook.com/LeatherLeone/