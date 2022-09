Leather Leone: neues Studio Album „We Are The Chosen“ erscheint am 25.11.2022

Leather Leone hat eine Mission. Nicht erst neuerdings, sondern bereits ihr gesamtes künstlerisches Leben. Als Vollblutmusikerin, als außergewöhnliche Metal-Sängerin, vor allem aber als bedingungslos positiver Mensch lautet ihre Botschaft: Gib niemals auf und bleibe so wie du bist! Man muss nicht lange suchen, um dieses mutmachende Credo auch auf ihrem neuen Soloalbum We Are The Chosen zu finden. Es zeigt sich gleich im Opener und lautet We Take Back Control. Deutlicher kann man Selbstbewusstsein und Tatendrang kaum artikulieren. Dieser Song gibt sofort die weitere Richtung vor, für das Album, für Leathers Ambitionen, für ihre Zukunft als engagierte Musikerin. Ihre lebensbejahenden Texte ziehen sich wie ein roter Faden durch sämtliche zehn Tracks der Scheibe und spannen einen atmosphärisch dichten Bogen bis zum programmatischen Finale The Glory In The End. Veröffentlicht wird We Are The Chosen am 25. November 2022 über Steamhammer/SPV als CD, Vinyl-LP und digitaler Download. Bereits am 23. September wird ein erster Song ausgekoppelt, gefolgt von einer zweiten Vorabsingle am 4. November 2022.

Zweifelsohne gehört Leather Leone zu den charismatischsten Metal-Sängerinnen der zurückliegenden vier Jahrzehnte. Erstmals Aufsehen erregt hat sie bereits in den 1980ern als Frontfrau von Chastain, der Band des Ausnahmegitarristen David T. Chastain. Mit ihm hat sie bis in die Gegenwart hinein eine Reihe erfolgreicher Alben produziert, einige davon für Shrapnel Records, dem Label des legendären US-Talentscout Mike Varney. Darüber hinaus hat Leather vielbeachtete Scheiben unter anderem mit Malibu Barbi, Sledge/Leather und als Solokünstlerin veröffentlicht.

Mit We Are The Chosen präsentiert Leather ihre ersten Solosongs seit der 2018er Veröffentlichung Leather II. Sie unterstreichen die große Energie, mit der sie sich von der bedrückenden Situation der zurückliegenden zwei Jahre befreien konnte. Sie sagt: „Unmittelbar vor dem Lockdown lief es für mich ausgesprochen gut, dann kam Corona, sämtliche Tourneepläne wurden gecancelt und alles drohte den Bach hinunterzugehen. Doch mein Freund und Gitarrist Vinnie Tex tat genau das Richtige, indem er sagte: ´Jetzt erst recht! Jetzt machen wir alles selbst!` Gleich der erste Song, den wir für die neue Scheibe komponierten, war das erwähnte We Take Back Control. Damit standen die weiteren Direktiven fest.“

Eine Richtung, die sich auch in den übrigen Songs manifestiert, wie etwa im für Leather charakteristischen Who Rules The World, eine – wie sie erklärt – „stilistisch für mich typische Nummer, eine Art zusammenfassender Rückblick auf mein gesamtes musikalisches Leben.“ Demgegenüber gibt es auf dem neuen Album auch kleine Überraschungen: In Off With Your Head zeigt sich die amerikanische Sängerin auf neuen Pfaden und erklärt: „Dieser Song gehört zu meinen absoluten Favoriten.“ Unbedingt erwähnt werden sollte auch Hallowed Ground, den sie ihrem großen Vorbild Ronnie James Dio widmet. „Ich habe Ronnie oft getroffen und mit ihm wunderbare Gespräche geführt. Er wusste, dass mich seine Musik zum Metal gebracht hat, und wie viel ich ihm verdanke.“

Aufgenommen wurde We Are The Chosen in den Hertz Studios (u.a. Behemoth, Vader, Hate) im polnischen Białystok. Das Songwriting und die Produktion lagen in den Händen von Leather Leone und Vinnie Tex, gemischt und gemastert haben Woitek und Slawek Wieslawski, das Cover-Artwork stammt von Marcelo Vasco (Slayer, Kreator, Testament). Bis ins kleinste Detail haben Leone und Vinnie Tex ihre packenden neuen Metal-Hymnen mit Dynamik und Leidenschaft ausstaffiert. Kein Wunder also, dass Leather die Scheibe mit den Worten zusammenfasst: „We Are The Chosen ist für mich eine Herzensangelegenheit, auf die ich unendlich stolz bin!“

We Are The Chosen Tracklist:

1. We Take Back Control

2. Always Been Evil

3. Shadows

4. Off With Your Head

5. We Are The Chosen

6. Tyrants

7. Hallowed Ground

8. Dark Days

9. Who Rules The World

10. The Glory In The End

Das neue Album We Are The Chosen erscheint am 25. November 2022 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, LP Version, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: