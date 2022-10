Unantastbar: unterschreiben bei Napalm Records / Spinning Goblin Productions

Seit mittlerweile über 18 Jahren arbeiten sich die fünf Südtiroler von Unantastbar kontinuierlich in der deutschsprachigen Punkrock-Szene voran. Ihre authentische Art und kompromisslos ehrlichen Töne haben ihnen neben einer unglaublich treuen Fanbase und vollen Hallen auch bereits drei Top-5-Platzierungen in den offiziellen deutschen Albumcharts beschert.

Nun machen sich die Vollblutrocker daran, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und beginnen das nächste Kapitel der Bandhistorie mit einem großen Announcement: Unantastbar sind ab sofort bei Napalm Records unter Vertrag und werden künftig auf dessen Rock-Label Spinning Goblin Productions erscheinen. Die Band blickt bereits voller Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit: „Wir freuen uns riesig auf unseren neuen, gemeinsamen Weg mit Napalm Records. Wir haben mächtig Bock auf diesen neuen Abschnitt und auch nach über 18 Jahren Unantastbar-Bandhistorie steht fest: Wir sind motivierter denn je und haben Spaß an dieser Band wie in unseren ersten Tagen im Proberaum. Das war noch lange nicht alles!“

Aktuell sind Unantastbar vor allem froh, endlich wieder live unterwegs sein zu können und bringen Hallen in ganz Deutschland zum Kochen. Das elfjährige Jubiläum des Supporter-Clubs Unantastbar United e.V. steht unmittelbar bevor und wird natürlich gebührend gefeiert werden. Man darf also gespannt sein, was uns in den nächsten Wochen noch erwartet. Eins steht fest: Unter dem Dach von Label-Mutter Napalm Records werden die für familiäre Partystimmung auf der Bühne bekannten Punkrocker mit der rasant wachsenden Fangemeinde schon bald das Gaspedal durchdrücken, um auf heißen Reifen einen weiteren Satz nach vorn hinzulegen.

Der Motor läuft Insidern zufolge bereits auf Hochtouren und auch von Napalm Records gibt es Hinweise auf eine heiße Phase für Band und Fans: „Wir freuen uns sehr, die Karriere der Band ab sofort mitgestalten zu dürfen! Unantastbar haben mit dem kommenden Album einen wirklichen Punkrock-Kracher abgeliefert, der für viel Furore sorgen wird!“

Wer es dieses Jahr bisher noch nicht geschafft hat, sich mit den Jungs ins laute Getümmel zu stürzen, kann es hier nachholen:

11 Jahre UU – Exklusivkonzert für Mitglieder im Supporter-Club

18.11.2022 in Geiselwind, Franken

11 Jahre Unantastbar United – offen für alle

19.11.2022 in Geiselwind, Franken

Wellenbrecher Tour

26.11.2022 in Innsbruck, Tirol

