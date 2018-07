Black Space Riders: Video zu „LoveLoveLove… (break the pattern of fear)“ online

Bevor am 27.07. der zweite Teil von Amoretum erscheint (Vol.1 erschien Anfang des Jahres), präsentieren die Münsteraner Kreativköpfe Black Space Riders den ersten Song von Amoretum Vol.2 in Form eines Videos.

Hier gibt es den sehenswerten Clip zu LoveLoveLove… (break the pattern of fear):

Amoretum Vol.2 kann seit dem 15.06.2018 vorbestellt werden: Im Bandshop, auf Bandcamp oder bei jedem Händler Eures Vertrauens.

Alle Songs und Texte von Amoretum Vol.1 & Vol.2 entstanden zusammen und wurden in einem einzigen Kreativrutsch aufgenommen und produziert. Die Band entschied sich, die entstandenen etwa zwei Stunden Musik in zwei unterschiedlichen Teilen auf die Menschheit loszulassen. So ist das sechste Album der Band eine Fortführung, ein zweites Buch, besteht und besticht jedoch als vollkommen eigenes Werk. Ist Vol.2 die rebellische ältere Schwester von Vol.1 oder der junge, ungezähmte Bruder? Vielleicht …

Auch auf Amoretum Vol.2 geht es um das Spannungsfeld zwischen Furcht-Hass-Ablehnung-Dunkelheit auf der einen Seite und Liebe-Empathie-Hinwendung-Licht auf der anderen Seite. Amoretum (ein Kunstwort aus „Amor“ und „Arboretum“) steht dabei als Sinnbild für einen Schutzgarten und eine Keimzelle der Liebe.

In Teil 2 zieht jedoch erst einmal ein Sturm im Garten der Liebe auf!

Ein wilder Ritt über vier Vinylseiten erwartet uns. Harte, schnelle Heavyrocker leiten über zu wavigen Indie- Klängen und zwischenzeitlich verliert sogar der Postpunk sein „Post“. Psychedelischer Triphop trifft auf Dub-Reggae-Wurzeln und endet dann im lauten Psyche-Riff-Rausch.

Klingt wild? Mmh … klingt fett, atmosphärisch, hypnotisch, teils räudig, teils zart und wird bei all der Experimentierfreude zusammengehalten von einer eigenständigen Band, die nie stehenbleiben will, bei aller Bewegung und all den Schlenkern aber immer konsequent nach sich selbst klingt. Der rote Faden schwebt in Sound, Groove, Eingängigkeit und Atmosphäre stets über Allem und führt Dich durch diese wilde, weite Reise.

Amoretum Vol.2 erscheint am 27.07.2018 über Black Space Records / Cargo.

Black Space Riders live:

29.06.2018 Osnabrück – Bastard Club

30.08.2018 Köln – MTC

31.08.2018 Giessen – Jokus

01.09.2018 Jena – Kulturbahnhof

08.09.2018 Münster – Sputnikhalle

01.11.2018 Rüsselsheim – Das Rind

02.11.2018 Wien – Das Bach

03.11.2018 Hösacker – Blackout

16.11.2018 Dortmund – Piano (w\ Samsara Blues Experiment)

17.11.2018 Lingen – Alter Schlachthof

Amoretum Vol.2 Cover Artwork:



Black Space Riders online:

www.blackspaceriders.com

www.facebook.com/blackspaceriders

