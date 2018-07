Impericon Never Say Die! Tour 2018: Alazka und Currents bestätigt

Europas größte Festivalclubtour, die Impericon Never Say Die! Tour, hat ihre zwölfte Auflage angekündigt, die im November 2018 stattfinden wird. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, wird der Tourtross in 21 Städten Europas Halt machen. Sieben der aktuell meistgefeiertsten und vielversprechendsten Bands der Szene haben ihr Kommen zugesagt.

SharpTone Records freut sich bekanntgeben zu können, dass die aus Recklinghausen stammende Melodic Hardcore-Band Alazka sowie die Connecticuter Metalcore/Djent-Aufsteiger von Currents ebenfalls Teil des Line-Ups sein werden.

Als Headliner konnten die Melodic Hardcore-Pioniere Being As An Ocean und die australischen Metalcore-Chartstürmer Northlane gewonnen werden. Als weitere Supportacts werden Casey, Polar und Thousand Below mit an Bord sein.

Impericon Never Say Die! Tour 2018

Being As An Ocean, Northlane, Alazka, Casey, Polar, Currents, Thousand Below

02.11. D Wiesbaden – Schlachthof

03.11. F Paris – Le Trabendo

04.11. UK London – KOKO*

05.11. UK Bristol – SWX*

06.11. UK Manchester – Academy*

07.11. UK Birmingham – Asylum*

08.11. NL Eindhoven – Dynamo

09.11. D Hamburg – Gruenspan

10.11. PL Breslau – Klub Pralnia

11.11. D Berlin – Columbia Theater

12.11. CZ Prag – Storm Club

13.11. A Wien – Arena

15.11. D München – Backstage

16.11. I Mailand – Santeria Social Club

17.11. CH Pratteln – Z7

19.11. E Madrid – Sala Caracol

20.11. E Barcelona – Sala Bóveda

21.11. CH Genf – L’Usine

22.11. B Hasselt – Muziekodroom

23.11. D Köln – Essigfabrik

24.11. D Leipzig – Felsenkeller

*Northlane headlinen

Tickets: www.neversaydietour.com

Booking: Avocado Booking – www.avocadobooking.com

