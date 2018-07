Himmel, schlottern uns noch die Beine von diesem geilen Jubiläum – wir können euch gar nicht oft genug danken! Aber da nach dem Festival bekanntlich vor dem Festival ist, laufen jetzt schon die Mühlen für das Rockharz Open Air 2019 heiß. Das habt ihr ja an den bereits bestätigten Bands gesehen. Um euch aber an unserer großen Vorfreude darauf, wieder heftigst mit euch zu feiern, teilhaben zu lassen und die doch noch beträchtliche Wartezeit etwas zu verkürzen, dachten wir, wir hauen euch schon mal den nächsten Hattrick um die Ohren:

Hämatom

Es ist schon wieder ein Weilchen her, doch jedes ihrer Gastspiel in unserem schönen Harz mutiert zur fetten Party. Wir nehmen eure Rufe nach den Franken definitiv wahr, und nach Wir Sind Gott konnten wir auch bei Bestie Der Freiheit einfach nicht stillsitzen – wem nach Neuer Deutscher Härte im modernen Metal-Gewand ist, der kommt hier definitiv auf seine Kosten – Hämatom sind 2019 dabei!

The Unguided

Sonic Syndicate-Fans sollten jetzt die Öhrchen spitzen. The Unguided bestehen nicht nur aus ehemaligen Mitgliedern der Schweden, sondern haben sich mittlerweile einen vergleichbar großen Ruf unter Anhängern von modernem Melodic Death gemacht – warum? Ganz einfach, das Händchen für unfassbar eingängige Melodien, einprägsame Refrains und einer unnachgiebigen Wucht wurde den Jungs scheinbar schon in die Wiege gelegt, und wer den letzten Knaller And The Battle Royale (2017) noch nicht gehört hat, der weiß, wie er jetzt seinen Abend verbringt … und die nächsten Monate.

Nervosa

Lasst uns mal über Thrash Metal reden und natürlich darüber, was bei euch so durch die Anlage rotiert. Nervosa sind oder sollten definitiv dabei sein. Das brasilianische Trio haut nämlich einen Headbang-Garanten nach dem anderen raus und spielt ihre männlichen Kollegen dabei regelmäßig an die Wand. Live ist das sowieso ein Abriss vor dem Herrn, und wir haben schon die Staubwolke vor der Bühne vor Augen – ebenfalls zum ersten Mal bei uns: Nervosa!

Bands 2019:

Children Of Bodom

Cradle Of Filth

DragonForce

Epica

Grand Magus

Hämatom

Mono Inc.

Nailed To Obscurity

Nervosa

Overkill

The Night Flight Orchestra

The Unguided

Wintersun

Achtung:

Die zeitlich begrenzte Aktion für die Frühbucherpackages 2019 mit T-Shirt, Flagge und weiteren Goodies läuft noch bis Montag, den 16.07.2018 unter https://shop.rockharz-festival.com. Für diejenigen, die ggf. länger als 15 Uhr arbeiten müssen oder sonstwie tagsüber verhindert sind, haben wir den Aktionszeitraum um 3 Stunden, sprich bis um 18 Uhr, verlängert.

Danach sind – solange der Vorrat reicht – weiterhin die Frühbuchertickets zum Preis von 108,80 Euro erhältlich.

Die Aussendungen von Packages und Tickets beginnt Mitte September.

