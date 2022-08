Black Space Riders: neues Album im Oktober 2022 / erster Teaser online

Fast vier Jahre sind seit dem von Fans und Presse gefeierten Doppelschlag Amoretum Vol.1 und Vol.2 (2018) vergangen, eine ungewöhnlich lange Zeit für die Münsteraner Grenzgänger.

Am 21.10.22 erscheint nun endlich der lang ersehnte Nachfolger We Have Been Here Before, auf dem sich die Band noch einmal gereifter und diverser als je zuvor präsentiert.

Um die Vorfreude noch zu steigern, gibt es hier den ersten audiovisuellen Vorboten in Form eines stimmungsvollen Albumteasers:

We Have Been Here Before erscheint am 21.10.2022.

Der Album-Vorverkauf startet am 19.08.2022, dann werden die Black Space Riders auch bereits die erste Single und ein Video veröffentlichen.

Ihr dürft also gespannt sein!

Black Space Riders online:

www.facebook.com/BlackSpaceRiders

www.blackspaceriders.com