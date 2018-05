Was, jetzt schon?

Das aktuelle Album Amoretum Vol.1 ist gerade erst erschienen, noch in aller Munde, da legen Black Space Riders schon mit Amoretum Vol.2 Nach.

Alle Songs und Texte von Amoretum Vol.1 & Vol.2 entstanden zusammen und wurden in einem einzigen Kreativrutsch aufgenommen und produziert. Die Band entschied sich, die entstandenen etwa zwei Stunden Musik in zwei unterschiedlichen Teilen auf die Menschheit loszulassen. So ist das 6. Album der Band eine Fortführung, ein zweites Buch, besteht und besticht jedoch als vollkommen eigenes Werk. Ist Vol.2 die rebellische ältere Schwester von Vol.1 oder der junge, ungezähmte Bruder?

Vielleicht …

Auch auf Amoretum Vol.2 geht es um das Spannungsfeld zwischen Furcht-Hass-Ablehnung-Dunkelheit auf der einen Seite und Liebe-Empathie-Hinwendung-Licht auf der anderen Seite. Amoretum (ein Kunstwort aus „Amor“ und „Arboretum“) steht dabei als Sinnbild für einen Schutzgarten und eine Keimzelle der Liebe.

In Teil 2 zieht jedoch erst einmal ein Sturm im Garten der Liebe auf!

Ein wilder Ritt über vier Vinylseiten erwartet uns. Harte, schnelle Heavyrocker leiten über zu wavigen Indie- Klängen und zwischenzeitlich verliert sogar der Postpunk sein „Post“. Psychedelischer Triphop trifft auf Dub-Reggae-Wurzeln und endet dann im lauten Psyche-Riff-Rausch.

Klingt wild? Mmh … klingt fett, atmosphärisch, hypnotisch, teils räudig, teils zart und wird bei all der Experimentierfreude zusammengehalten von einer eigenständigen Band, die nie stehenbleiben will, bei aller Bewegung und all den Schlenkern aber immer konsequent nach sich selbst klingt. Der rote Faden schwebt in Sound, Groove, Eingängigkeit und Atmosphäre stets über Allem und führt Dich durch diese wilde, weite Reise.

Amoretum Vol.2 erscheint am 27.07.2018 über Black Space Records / Cargo.

