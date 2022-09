Ioish: veröffentlichen das neue Video zu „What You Need It For“

Die Progressive Rock/Post Rock-Band Ioish aus Neu-Delhi, Indien, freut sich, ihre neue Single What You Need It For veröffentlicht zu haben!

Mit der neuen Single What You Need It For mit einem immersiven Synthesizer-Teppich, tauchen Ioish in ihre Jazz-Einflüsse ein und integrieren eine Schlagzeuglinie im Jazz-Stil zusammen mit einem sauberen Gitarrenriff. Ioish ergänzen das Arrangement mit einer Hinzufügung von Hörnern, wodurch der Song in optimistischere Richtungen schwebt, wenn sie dem Song „Schichten“ hinzufügen. Ioish krönen das Ganze mit einem sanften Übergang zu einem entzückenden Post-Rock-Finish.

What You Need It For handelt von den kleinen Dingen im Leben, die uns erleuchten und uns dazu bringen, morgens aufzustehen. Wie Mastermind Vaibhav Bhutani sagte:

“Es könnte etwas so Einfaches sein wie ein Pinsel, den Sie neulich gekauft haben, aber nicht verwenden konnten. Oder etwas Wirkungsvolles wie das Instrument, das Sie sich immer gewünscht haben, aber nie bekommen haben, weil Sie sich Sorgen um etwas anderes gemacht haben, das Sie wahrscheinlich nicht hatten nicht einmal mehr ein Teil von dir. Es geht darum, die Essenz der kleinen Details zu respektieren, die die Menschen normalerweise für selbstverständlich halten, aber nicht erkennen, dass diese Details / Dinge auf lange Sicht normalerweise das Gesamtbild darstellen.”

Der Sound von Ioish ist eine Mischung aus gefühlvollen Gitarren mit atmosphärischen Synths, durchdrungen von melodiösen Grooves und Riffs, die ein progressives Rock-Feeling hervorrufen. Die miteinander kombinierten Elemente schaffen eine fesselnde und stimmungsvolle Reise, mit der das Publikum sofort interagieren kann.

Im Laufe der Jahre hat die Band auf ihren Indien-Tourneen mit Größen wie Tides From Nebula, I Am Waiting For You Last Summer, The Ocean Collective, Intervals und As I Lay Dying gespielt.

Der Gründer des Projekts, VaibhavBhutani, arbeitet seit 18 Jahren in der Musikindustrie. Er begann vor 12 Jahren mit der Musikproduktion und schrieb dann Musik für alle 18 Viacom-Kanäle, einschließlich Discovery Channel. Nachdem er Viacom verlassen hatte, erwarb Bhutani einen Abschluss in Klangtherapie.

What You Need It For wurde von Vaibhav Bhutani produziert, gemischt und gemastert von Brett Caldas-Lima (Ayreon, Devin Townsend, SepticFlesh, Between The Buried And Me). Die Bläsersektion wurde von Meredith Moore komponiert und gespielt, die mit Giganten wie Paul McCartney und The Royal Orchestra zusammenarbeitet und für viele der Pixar-Filme komponiert. Das Artwork ist von Shakoor Bukhuth.

Ioish sind:

Vaibhav Bhutani – Gitarre, Synth

Saksham Gupta – Gitarre

Nikhil Rufus Raj – Bass

Shantanu Sudarshan – Schlagzeug

Meredith Moore – Bläsersektion

Ioish online:

https://www.facebook.com/ioishh

https://ioish.io/