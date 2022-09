Sodom: veröffentlichen neue Single und Video „After The Deluge“

Die deutsche Thrash Metal Legende Sodom veröffentlicht heute die neue Single und das dazugehörige Lyric Video zum Song After The Deluge. Der Song ist auch auf dem 40 Jahre Jubiläums Album 40 Years At War-The Greatest Hell Of Sodom enthalten. Der Song ist auch auf allen digitalen Plattformen zu finden

Tom Angelripper: „Wir widmen dieses Lyric-Video unserem kürzlich verstorbenen Freund und ehemaligen Gitarristen Uwe Christoffers. Mit diesem fantastischen Song, den er 1985 für Sodom geschrieben hat, bleibt er für uns bis in alle Ewigkeit lebendig. Wir werden ihn für immer in unsere rastlosen und schwarzen Herzen schließen.“

Sodom live 2022:

23.10. AT-Linz – Tabakfabrik

29.10. AT-Salzburg – Messezentrum

18.11. Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

02.12. Dortmund – FZW

26.12. Bochum – Zeche

27.12. Wolfsburg – Hallenbad

28.12. Andernach – JUZ

29.12. Aschaffenburg – Colos-Saal

30.12. Erfurt – Central

Weitere Infos zum Album 40 Years At War-The Greatest Hell Of Sodom könnt ihr hier nachlesen: