Sodom: 40 Jahre Jubiläums Album erscheint im Oktober 2022

40 Jahre Sodom, 40 Jahre unbarmherziger Thrash Metal ‚Made in Germany‘. Was 1982 in Gelsenkirchen-Buer entstanden ist, hat auch vier komplette Dekaden später nichts an Authentizität und Urwüchsigkeit verloren. Nach wie vor zählen Tom Angelripper und seine Mannen zur Speerspitze einer Musikrichtung, die ihre Energie aus purer Entschlossenheit, Kompromisslosigkeit und Unbeugsamkeit zieht. Zudem schaffen es Sodom immer wieder, ihre Fans in aller Welt zu überraschen. Das gelingt ihnen besonders mit 40 Years At War – The Greatest Hell Of Sodom, einem mehr als nur würdigen Anniversary-Album, das – in unterschiedlichen Formaten – die bisherige Bandgeschichte auf ungewöhnliche und höchst ambitionierte Art zusammenfasst. „Unser Ziel war es, von jedem unserer bisherigen Alben jeweils einen Song neu aufzunehmen“, erklärt Tom. „Nicht unbedingt die offensichtlichsten, sondern auch Raritäten oder Tracks, die wir nie oder sehr selten live gespielt haben.“

Die CD und auch die vinyle Doppel-LP mit ihrem martialischen Cover-Artwork aus der Feder von Eliran Kantor (u.a. Kreator, Testament, Gwar) umfassen 17 Tracks, allesamt von der aktuellen Sodom-Besetzung neu eingespielt zu der auch Frank Blackfire (Gitarre), Yorck Segatz (Gitarre) und Toni Merkel (Drums) gehören. Tom: „Wir covern die Songs eins zu eins, sprich: in exakt der gleichen Tonart und mit den Originaltexten. Natürlich sind wir heute bessere Musiker als damals, deswegen klingen die neuen Versionen tighter und aktueller. Aber die Arrangements der Songs wurden bewusst nicht verändert.“ Glanzstück der neuen Scheibe ist natürlich das reichhaltig bestückte Box-Set, inklusive einer zusätzlichen 4-Track-EP (Artwork: Koloss-Skateboards-Grafiker Sebastian Feld aka. Besil Wrathbone), u.a. mit dem brandneuen Song 1982 (zugleich die erste Single/Video, VÖ.: 12. August 2022), in dem Tom die Anfänge Revue passieren lässt: „Anfangs wollten wir einfach nur eine Band sein, die Musik war fast zweitrangig. Wir waren gegen alles und jeden, wollten schocken, und je mehr uns die Leute hassten, umso motivierter waren wir. Niemand hätte damit gerechnet, dass wir 40 Jahre später immer noch leben und weiterhin aktiv sind. Diese 40 Jahre sind zwar unfassbar schnell vergangen, aber wir blicken weiterhin nach vorne.“

Kernstück des Box-Sets ist neben der CD und einer andersfarbigen Doppel-LP mit sämtlichen Songs ein großformatiges Hardcover-Buch mit einer spannenden Einleitung Toms zu den Anfängen 1982. Zudem wird hier auf jeweils zwei vollen Seiten jedes bisherige Album inklusive seines originalen Artworks und allen Produktionsinfos gewürdigt. Zu den Highlights des Buchs gehören auch zahlreiche Fan-Statements, zu denen Sodom im vergangenen Jahr aufgerufen und um Anekdoten und Erinnerungen gebeten hatten. Tom: „Wir haben die Fankultur schon immer besonders gepflegt. Deshalb existiert auch eine Reihe von Fotos, auf denen sich unsere Anhänger mit uns haben fotografieren lassen.“ Sein Sahnehäubchen bekommt das Box-Set durch eine Audio-Kassette (!) mit allen Songs der CD/LP plus eines exklusiven Bonustracks, nämlich der neu aufgenommenen Version von Equinox, im Original auf dem 1986er Album Obsessed By Cruelty zu finden. Tom erinnert sich: „Als wir vor 40 Jahren anfingen, wussten wir zuerst nicht einmal, wer welches Instrument spielen soll. Für mich blieb schließlich der Bass übrig. Geprobt wurde in der Aula einer Realschule, später im Keller eines Einfamilienhauses, das den Eltern eines Kumpels gehörte. Wir standen voll unter Strom, überall erlebte man den absoluten Aufbruch.“

Die Festivitäten der Band zum 40-jährigen Jubiläum setzen sich im kommenden Herbst auch in den Konzerten fort. „Wir werden nicht nur die Sodom-Klassiker spielen, sondern auch Fanwünsche berücksichtigen. Wir starten einen Aufruf, welche Songs, die wir selten oder noch nie live im Programm hatten, die Fans hören wollen.“ Genauso kennt man Sodom: Fan-nah, ideenreich, tatendurstig und immer mit dem Blick zielsicher nach vorne gerichtet. Tom: „Wenn man ein Resümee der zurückliegenden vier Dekaden ziehen möchte, dann kann es nur lauten: 40 Jahre sind vorüber, aber wir sind immer noch da!“

40 Years At War-The Greatest Hell Of Sodom erscheint am 28. Oktober 2022 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPack inkl. Poster

=> 2LP, Gatefold, 140 g, cristallo/schwarzes Vinyl, bedruckte Innentaschen

=> Limitiertes Box Set inkl.exklusive farbige 2LP, CD Digi, 72 Seiten Buch im LP Format, Bonus CD (incl.4 exklusive Tracks), MC (inkl. 1 Bonus Track), 2 Poster, Sticker und signierte Fotokarte

=> Download / Streaming

Pre-Order Link: https://sodom.lnk.to/40YearsAtWar

=> Exklusive farbige LP Editionen nur im Napalm Shop

Pre-Order Link: https://napalmrecords.com/deutsch/sodom

=> Exklusive farbige LP Edition nur im EMP Shop

Pre-Order Link: https://www.emp.de/band-merch/sodom/

=> Exklusive CD/LP Bundle mit einem T-Shirt nur im Steamhammer Shop

Pre-Order Link: https://shop.steamhammer.de/artists/sodom/store

=> Exklusive CD/LP Bundle mit einem T-Shirt nur im Steamhammer Shop

Pre-Order Link: https://shop.steamhammer.de/artists/sodom/store

Tracklist CD/LP:

1. Sepulchral Voice

2. After The Deluge

3. Electrocution

4. Baptism Of Fire

5. Better Off Dead

6. Body Parts

7. Jabba The Hut

8. Gathering Of Minds

9. That`s What An Unknown Killer Diarized

10. Book Burning

11 Genocide

12. City Of God

13. Ashes To Ashes

14. In War And Pieces

15. S.O.D.O.M.

16. Caligula

17. Euthanasia

Bonus EP:

01. 1982

02. Witching Metal

03. Victims Of Death

04. Let`s Fight In The Darkness Of Hell

Sodom live 2022:

20.08. AT-Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

03.09. Merseburg – 10. Merseburger Rocknacht

23.10. AT-Linz – Tabakfabrik

29.10. AT-Salzburg – Messezentrum

18.11. Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

02.12. Dortmund – FZW

26.12. Bochum – Zeche

27.12. Wolfsburg – Hallenbad

28.12. Andernach – JUZ

29.12. Aschaffenburg – Colos-Saal

30.12. Erfurt – Central

Line-Up:

Tom Angelripper – Bass, Vocals

Frank Blackfire– Guitars

Yorck Segatz – Guitars

Toni Merkel– Drums

https://www.facebook.com/sodomized/

http://www.sodomized.info/