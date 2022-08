Kill Strings: veröffentlichen neue Single „Black Gold“

Wenn man sich das neue Video zur kommenden Kill Strings-Single Black Gold anschaut, könnte man fast meinen, Lee und David seien die „Deep Field“-Aufnahmen des James-Webb-Teleskops bereits vor einiger Zeit zugespielt worden. Ferne Galaxien am Firmament, Planetennebel und funkelnde Sterne. Das Himmelspanorama passt bestens zum Song. Mit Black Gold zeigen Kill Strings erneut, dass jenes Fass, aus dem sie die Inspiration für ihre unwiderstehlichen Alternative Anthems und Rock-Bretter schöpfen, selbst so groß scheint wie ein eigener Planet – grandios changiert der Track zwischen luftigem Groove in der Strophe und einem jener typischen Kill Strings-Refrains, bei denen sich das Dach gen Himmel zu öffnen scheint.

The Sky Is No Limit, das war im Hause Kill Strings von Beginn das Motto: Fulminante Shows beim Open Flair-Festival, beim Oakfield und auf dem Hurricane-Festival haben Lee und Schlagzeuger David geliefert, zudem zwei großartige EPs veröffentlicht. In der Musik-Redaktion von Spotify wurde man umgehend auf die Single-Auskopplungen Shining Star und Drag Me aufmerksam, binnen kürzester Zeit behaupteten sich beide Tracks in der Rock Rotation, Deutschlands populärster Rock-Playlist.

Jetzt folgt der nächste Schritt – und was für einer: Mit Limbo erscheint das Debütalbum der Kill Strings. Produziert von Frieder Does (Blackout Problems, Antiheld) entfaltet sich hier in seiner vollendeten Schönheit, was die Singles Let Me Dream und zuletzt Navigation mehr als nur angedeutet haben – der ganz große Wurf zwischen Alternative Rock und epischem Pop, mal cineastisch weit, dann wieder von intensiver Reduktion.

Die Bandbreite ist immens, dennoch ist der Sound von Kill Strings, ihre stilistische DNA, immer präsent. Orange Lilies flirrt zwischen aufwühlender Hymne und intensiver Ruhe, Whatever It Takes verdrahtet dunkle Stimmung mit himmelhohem Melodiebogen, Evermore und Black Gold grooven wie die Hölle und wo Monster draufsteht, da ist definitiv eines drin, mit dicken Beats, lässigen Backings und einem Stadion-Chorus für die Repeat-Taste.

Kill Strings haben Fahrt aufgenommen – ‚Volle Kraft voraus’ heißt es jetzt!

The Sky is the Limit. Sie haben ihr Ziel erreicht? Dann her mit den nächsten…

Im August und September sind Kill Strings auf Tour (weitere Shows in Vorbereitung):

Cleopatrick + Kill Strings

23.08. Hamburg – Molotow

Beranger + Kill Strings

29.09. Braunschweig – Eulenglück

30.09. Hamburg – Nochtwache

