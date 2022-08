Ugly Kid Joe: „Rad Wings Of Destiny“ erscheint am 21.10.2022

Ugly Kid Joe sind zurück! Mit Rad Wings Of Destiny (Metalville / Rough Trade – VÖ 21.10.2022) veröffentlichen die Kalifornier ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren!

Für die neuen Songs arbeitete die Band abermals mit dem Produzenten Mark Dodson zusammen, der sich bereits 1992 für das Ugly Kid Joe Multiplatin-Debütalbum America’s Least Wanted verantwortlich zeichnete, welches in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

Rad Wings Of Destiny erscheint als CD-Digi, Vinyl und limitierte Fanbox.

Im November kehren Ugly Kid Joe nach Europa zurück, um ihren Fans die neuen Songs auch live präsentieren zu können.

Rad Wings Of Destiny Tracklist:

1. That Ain’t Livin‘

2. Not Like The Other

3. Everything’s Changing

4. Kill The Pain

5. Lola

6. Dead Friends Play

7. Up In The City

8. Drinkin’ And Drivin’

9. Failur

10. Long Road

Line-Up

Whitfield Crane – Vocals

Klaus Eichstadt – Guitar

Dave Fortman – Guitar

Cordell Crockett – Bass

Zac Morris – Drums

Shannon Larkin – Drums

Links:

http://www.uglykidjoe.net/

https://www.facebook.com/uglykidjoetheband