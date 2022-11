Serpents In Paradise: veröffentlichen „Sun May Shine“ Lyricvideo feat. Stu Block

Am 8. Juli haben Serpents In Paradise ihr vielbeachtetes Debütalbum Temptation via MDD Records veröffentlicht, welchem mit Gianni Pontillo (Victory), Stu Block (Ex-Iced Earth), Herbie Langhans (Firewind, Avantasia,) Mark Fox (Shakra) und Alex Kühner (High Tide) fünf Gastvocalisten ihre Stimme(n) gaben. Das Album enthält elf bodenständige Hardrock Songs und mit Sun May Shine, gesungen von Stu Block auch eine eindrucksvolle Powerballade von Weltklasseformat. Der eindringliche Refrain passt zudem, auch wenn der Song im Ursprung eine andere Intention hat, auch ein bisschen in diese Zeit und vermag vielleicht dem ein oder anderen ein Stück Hoffnung geben, denn wie heißt es da so schön: „I won’t fear the dark, because I know that tomorrow Sun may shine“. Zu dem Song gibt’s ab sofort ein stimmungsvolles Lyricvideo auf dem MDD YouTube-Kanal. Das Album gibts auf allen Streaming- und Donwload-Plattformen, bei MDD und im gut sortierten Handel.

Links:

https://serpentsinparadise.de

https://www.facebook.com/SerpentsInParadise/