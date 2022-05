Serpents In Paradise: „Temptation“ erscheint am 08.07. auf MDD

Nach dem Split von Spitefuel wollte Gitarrist Tobias Eurich nicht einfach die Klampfe an den Nagel hängen, sondern sich wieder verstärkt dem widmen, was in den Jahren zuvor etwas zu kurz gekommen ist: solider Hard Rock. Mehr Blues, mehr Schmutz und mehr seiner Gitarrenhelden aus der Jugend. In Matthias Lüönd und Jason-Steve Mageney fanden sich schnell die passenden Mitstreiter für ein ambitioniertes Projekt, dessen Ergebnis am 8. Juli in Form von Temptation auf MDD Records erscheint.

Da sich in unmittelbarer Reichweite kein geeigneter Sänger finden ließ, reifte die Idee das Ganze mithilfe verschiedenster Gastsänger umzusetzen. Am Ende ließen sich mit Gianni Pontillo (Victory), Stu Block (ex-Iced Earth, Into Eternity), Herbie Langhans (Firewind, Avantasia), Mark Fox (Shakra) und Alex Kühner (High Tide) eine ganzer Schwung Sangeshelden von dem Projekt, der Idee und nicht zuletzt von den Songs begeistern und trugen ihren Teil zu vorliegendem Album bei. Herausgekommen ist ein packendes, unglaublich ausgereiftes Hard Rock Album. Bodenständig, solide, einfach gut. Seid gespannt – mehr Infos schon bald!

Links:

https://serpentsinparadise.de

https://www.facebook.com/SerpentsInParadise/