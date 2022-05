Parasite Inc.: veröffentlichen neues Video und erste Single

Die zwei Jahre Pandemie ohne Konzerte hat das Melodic Death Metal-Quartett aus Schwaben genutzt, um das lang erwartete dritte Studioalbum fertigzustellen. Der neue Output ist dabei sowohl härter als auch weicher, gleichzeitig schneller und langsamer, moderner und doch mehr 80er ist als die Vorgänger.

Die erste Single lässt aber keinerlei Fragen offen, in welchem Spektrum dieser musikalischen Gegensätze sie sich wohl einordnet: Hier werden keine Gefangenen gemacht! I Am ist schnell, aggressiv und kompromisslos.

Das passende Video zum Song wurde in Zusammenarbeit mit dem Peter Leukhardt (u.a. Annisokay, Beyond The Black & Rising Insane) und den Tillypark Studios produziert und setzt das rasante Tempo des Tracks gekonnt in ein visuelles Spektakel um.

Schaut euch das Video hier an:

Statement der Band:

„Die Stimmung der Songs auf Cyan Night Dreams wird insgesamt dunkler sein als auf den beiden Vorgänger-Alben und wird einige neue und vielleicht für manche unerwartete Elemente in sich vereinen. I Am, als erste Auskopplung, ist der wütende Einstieg in unsere neue Scheibe. In enger Zusammenarbeit mit Director und Content-Creator Peter Leukhardt und den Tillypark Studios konnten wir den Song sowohl visuell ansprechend als auch ausdrucksstark umsetzen und ein Ausrufezeichen hinter unsere bisher professionellste Produktion setzen. Eine Produktion, die uns in diesem Umfang unter anderem durch die Förderung der Initiative Musik im Rahmen des “Neustart-Kultur-Programms” ermöglicht wurde.“

Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://afr.link/ParasiteIncCyanNightDreamsPR