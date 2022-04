Parasite Inc.: kündigen neues Album an und veröffentlichen Artwork und Tracklist

Parasite Inc. kündigen für den 19. August 2022 die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Cyan Night Dreams via Reaper Entertainment an. Die bisher professionellste Produktion der deutschen Melodeather wurde dieses Mal unter anderem auch durch die Förderung der Initiative Musik im Rahmen des Neustart-Kultur-Programms in diesem Umfang ermöglicht.

Die Album-Release-Show zelebrieren die Aalener am selben Tag auf dem Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl.

Die erste Single I Am ist für den 13.05.2022 angekündigt, die Video-Premiere findet am 12.05.2022 statt.

Schaut euch hier den offiziellen Teaser an: https://www.youtube.com/shorts/FbnLsOP3iYw

Statement der Band:

„Wie schon bei den Vorgängern haben wir Konzeption und Design des Album-Covers selbst umgesetzt, denn das Artwork ist für uns nicht nur ein wichtiger Baustein bei der Gesamtkonzeption und Umsetzung einer neuen Scheibe, sondern soll gleichzeitig auch eine Einheit zwischen alten Werken und neuem Material schaffen. Das kommende Album ist eine Evolution des typischen Parasite Inc.-Sounds und das Cover spiegelt genau das wider: Bei Dead And Alive war das Motiv ein mechanisches Herz, das wir für Cyan Night Dreams in ein vollständiges, mechanisches Wesen transplantiert haben. Aus einzelnen, bekannten Elementen soll für uns damit auch immer etwas Neues und Spannendes entstehen, sowohl visuell als auch was unsere Songs betrifft.“

Cyan Night Dreams Tracklist:

1. Lithium

2. I Am

3. First Born

4. Cyan Night Dreams

5. In False Light

6. Osmium

7. Follow The Blind

8. Under Broken Skies

9. Into Destruction

10. When All Is Said

Parasite Inc. sind:

Kai Bigler – Vocals, Guitar, Synths

Dominik Sorg – Guitar

Lucien Mosesku – Bass

Benjamin Stelzer – Drums, Synths

Parasite Inc. online:

https://www.parasiteinc.de

https://www.facebook.com/ParasiteInc