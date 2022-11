Thundermother: veröffentlichen neues Musikvideo zu „Borrowed Time“

Nach Veröffentlichung ihres neuesten Charterfolg-Albums Black And Gold im Sommer über AFM Records, frenetisch gefeierten Festivalshows sowie einer umfangreichen US-Tour mit den Scorpions, melden sich Thundermother mit einem brandneuen Musikvideo zum Song Borred Time zurück!

„Borrowed Time fängt perfekt das melancholische Gefühl ein, das wir alle von Zeit zu Zeit nach einer Show verspüren. Auch jene Zweifel, ob wir alles gegeben haben“, verrät Sängerin Guernica Mancini. „Der Song ist verletzlich sowie ehrlich, und ich liebe diese wunderbare Rohheit des Tracks. Wir alle haben hier wirklich alles gegeben und der Song verdient all eure Aufmerksamkeit. Eine epische Power-Ballade!“

Ihr neues Album zeigt die Schwedinnen in gewohnt adrenalingeladener Thundermother Manier: Vor Kraft-strotzendem, dreckigem und dennoch eingängigem Rock’n’Roll mit dem unwiderstehlichen Feelgood-Appeal!

Black And Gold wurde in den Stockholmer Baggpipe Studios aufgenommen, und von Søren Andersen in den Medley Studios in Kopenhagen gemixt und gemastert. Das Album ist als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über AFM Records erhältlich.

Mit fünf gefeierten Studioalben und zahllosen, mitreißenden Live-Konzerten haben Thundermother ihr großes künstlerisches Potenzial bereits vielfach und längst unter Beweis gestellt. Thundermother sind für die Bühne geboren, ihre energiegeladenen Liveshows muss man einfach gesehen haben. Davon überzeugt sind auch die Scorpions, welche die Band nach einer gemeinsamen US-Tour nun auch auf ihre kommenden Shows in Deutschland eingeladen haben! Alle Livetermine von Thundermother findet ihr hier, weitere Dates sollen schon bald folgen:

Als Special Guest der Scorpions-Tour:

14.05.2023 (DE) Dortmund Westfalenhalle

16.05.2023 (DE) Mannheim Sap Arena

19.05.2023 (DE) Hannover Zag Arena

21.05.2023 (DE) Stuttgart Schleyer- halle

23.05.2023 (DE) Berlin Mercedes-benz Arena

05.06.2023 (DE) München Olympiahalle

Thundermother Festivalshows:

22.04.2023 (SWE) – Sälen Ski-rRock

10.06.2023 (SWE) – Sweden Rock Festival

16.06.2023 (BE) Graspop Metal Meeting

