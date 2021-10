Allegaeon: kündigen neues Album „Damnum“ an

Die aus Colorado stammende Metaltruppe Allegaeon kehrt mit ihrem sechsten Album Damnum am 25. Februar 2022 zurück! Gestern lieferten die fünf mit dem Video Into Embers einen fulminanten Einblick in ihr neues Album. Album und Merch könnt ihr ab sofort hier vorbestellen: metalblade.com/allegaeon

„Als Einleitung zu unserem neuen Album Damnum sind wir begeistert, Into Ember zu präsentieren“, erklärt Allegaeon-Sänger Riley McShane stolz. „Dieser Song verkörpert die dunkle und unbeständige Natur dieses Albums, indem er Elemente von uns als Band und als individuelle Musiker auf den Tisch bringt, auf die wir schon lange gewartet haben, um sie mit euch allen zu teilen. Wie immer freuen wir uns darauf, dass unsere Hörer uns auf unserem Weg in neue Gefilde begleiten und die Grenzen unserer Musik immer weiter hinausschieben – und wir sind gespannt darauf, die Veröffentlichung von Damnum in den nächsten Monaten gemeinsam zu erleben.“

Allegaeon haben sich einen einzigartigen Platz in der Musiklandschaft erspielt, indem sie sowohl Technik als auch Melodie in den Vordergrund stellen, um turbulenten und fesselnden Death Metal zu kreieren. Mit Damnum, ihrem sechsten Album, treiben sie alles noch weiter ins Extreme und liefern damit die definitive Allegaeon-Platte ab.

McShane konzentriert sich in seinen Texten auf die Verarbeitung von Traurigkeit, Wut, Trauer und Einsamkeit und möchte damit erreichen, dass einige Menschen Trost in den Worten finden und sie als Ressource zur Bewältigung ihrer eigenen Erfahrungen nutzen können. „Ich hoffe, dass die Texte für die Hörer nachvollziehbar sind und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind, wenn sie die ganze Bandbreite negativer Emotionen durchleben – es gibt noch jemanden, dem es genauso geht.“

Der neue Schlagzeuger Jeff Saltzman trägt dazu bei, das Album zum Leben zu erwecken, wie Gitarrist Greg Burgess zugibt: „Dies ist wirklich das erste Album, bei dem der Schlagzeuger alle seine Parts geschrieben hat, anstatt dass wir Gitarristen einen Beat programmieren und unser Schlagzeuger nur die Fills schreibt“, und McShane fügt hinzu: „Mit ihm und unserem Bassisten Brandon Michael haben wir eine Rhythmusgruppe, die mit der Musikalität und dem Können der Gitarren mithalten kann.“ Abgerundet wird Allegaeon durch den Gitarristen Michael Stancel.

Der langjährige Produzent Dave Otero stieß erneut zu Allegaeon im Flatline Audio Studio in Colorado, und Burgess beteuert, dass die Arbeit mit Otero „immer einfach und ein Riesenspaß“ ist. Die Band räumt jedoch ein, dass die kollaborativere Natur der Platte – und zum ersten Mal waren alle Mitglieder während der gesamten Dauer der Aufnahmen im Studio anwesend – gelegentlich zu leidenschaftlichem Kopfschütteln führte. „Es gab viel mehr kreativen Input aus allen Richtungen zu jedem Song, und obwohl es manchmal stressig war, den Lärm der Ideen aller zu sortieren, denke ich, dass es letztendlich etwas ganz Einzigartiges zu diesem Album im Vergleich zu allen anderen im Allegaeon-Katalog beigetragen hat.“

Damnum Tracklist:

01. Bastards Of The Earth

02. Of Beasts And Worms

03. Into Embers

04. To Carry My Grief Through Torpor And Silence

05. Vermin

06. Called Home

07. Blight

08. The Dopamine Void Pt. 1

09. The Dopamine Void Pt. 2

10. Saturnine

11. In Mourning

12. Only Loss

Allegaeons erste Tour zu Damnum beginnt am 26. Februar in Brooklyn, NY als Support von Omnium Gatherum.

Die bereits angekündigte Faces Of Death Tour (mit Allegaeon, Archspire, Black Crown Initiate, To The Grave und den Labelkollegen Rivers Of Nihil) wurde auf November 2022 verschoben (bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit). Alle Allegaeon Tourdaten nachstehend:

Allegaeon on Tour:

With Omnium Gatherum:

February 2022

26 – Brooklyn, NY @ The Kingsland

27 – Baltimore, MD @ Metro Gallery

28 – Chapel Hill, NC @ Local 506

March 2022

01 – Atlanta, GA @ Masquerade

02 – Orlando, FL @ The Haven

04 – Austin, TX @ Come and Take it Live!

05 – Houston, TX @ Satellite Bar

06 – Dallas, TX @ Amplified Live

07 – Albuquerque, NM @ Launchpad

08 – Denver, CO @ Oriental Theater

09 – El Paso, TX @ Rockhouse Bar & Grill

10 – Mesa, AZ @ Nile Theater

11 – San Diego, CA @ Brick by Brick

12 – Los Angeles, CA @ Catch One @ Jewel

13 – San Francisco, CA @ DNA Lounge

14 – Portland, OR @ Bossanova Ballroom

15 – Seattle, WA @ El Corazon

16 – Vancouver, BC @ Rickshaw Theatre

18 – Calgary, AB @ Dickens

19 – Regina, SK @ The Exchange

20 – Winnipeg, MB @ Park Theater

21 – Minneapolis, MN @ Amsterdam Bar & Hall

22 – Madison, WI @ The Crucible

23 – Chicago, IL @ Reggies

24 – Toronto, ON @ Velvet Underground

25 – Montreal, QC @ The Ritz

26 – Quebec City, QC @ Source de la Martinière

27 – Boston, MA @ Middle East Downstairs

Faces Of Death Tour

With Rivers Of Nihil, Archspire, Black Crown Initiate, To The Grave

November 2022

11 – Germany, Oberhausen @ Kulttempel

12 – Germany, Karlsruhe @ Die Stadtmitte

13 – Italy, Milan @ Slaughter Club

14 – Switzerland, Aarau @ KiFF

15 – Germany, Munich @ Backstage

16 – Czech Republic, Prague @ Futurum

17 – Austria, Vienna @ Viper Room

18 – Hungary, Budapest @ Dürer Kert

19 – Poland, Poznan @ U Bazyla

20 – Germany, Dresden @ Puschkin

21 – Germany, Berlin @ Hole44

22 – Germany, Hannover @ Béi Chéz Heinz

23 – Denmark, Copenhagen @ Stengade

24 – Germany, Hamburg @ Logo

25 – Netherlands, Nijmegen @ Doornroosje

26 – UK, Bristol @ Thekla

27 – UK, London @ O2 Academy Islington

28 – UK, Glasgow @ Cathouse

29 – UK, Manchester @ Rebellion

30 – UK. Birmingham @ Mama Roux’s

December 2022

01 – UK, Southampton @ The Loft

02 – France, Paris @ Gibus

03 – Belgium, Aarschot @ De Klinker Club

