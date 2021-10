Imminence: ‚Chasing Shadows‘ ein 9-Minuten-Kurzfilm am 29.10. – vom kommenden Album »Heaven In Hiding«

Imminence im großen Finale

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer; veröffentlichen Imminence am Freitag das erstaunliche Staffelfinale mit der neuen Single Chasing Shadows, dem allerletzten Musikvideo aus dem Heaven In Hiding-Zyklus. Mit der kommenden Single wird die Band einen 9-minütigen Kurzfilm uraufführen, ein herausragendes filmisches Projekt, das das gesamte Konzept der Aufführung eines Musikvideos in dieser modernen Zeit in Frage stellt.

„Wir präsentieren stolz: Chasing Shadows

Ein Kurzfilm von Imminence & TRE Film.

Diesen Freitag um 18:00 Uhr MESZ laden wir euch zur Premiere eines Musikvideo-Konzepts ein, das wir noch nie zuvor gesehen haben. Chasing Shadows ist ein 9-minütiger Kurzfilm, geschrieben und entwickelt von Imminence und Pavel Trebukhin von TRE Film. Dies wird das allerletzte Musikvideo des Heaven In Hiding-Albumzyklus sein, das ehrgeizigste und kreativste visuelle Handwerk, das wir je veröffentlicht haben, und das großartige Ende der Geschichte, die von den vorherigen Singles aufgebaut wurde.

Wir wollten das Konzept von Musikvideos und wie sie heute gemacht werden, wirklich hinterfragen. Wir hatten einfach das Gefühl, dass dieses Ende und dieser Song und dieses Album so viel mehr verdienen, um alles, was wir sagen wollten, mit dieser Geschichte zusammenzufassen.“

– Eddie Berg (Gesang/Violine)

Chasing Shadows Freitag, 29. Oktober, 18:00 Uhr.

Das Ende hat gerade erst begonnen.

Find & Follow the premiere.

Video: https://youtu.be/6RXAZ9cQLEE

Event: https://fb.me/e/17BOb7ORZ

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

