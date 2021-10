Ashes Of Ares: veröffentlichen ihr drittes Album „Emperors And Fools“

Neun Jahre nach der Gründung von Ashes Of Ares kehren Matt Barlow und Freddie Vidales mit ihrem dritten Full-Length-Album Emperors And Fools zurück. Auf diesem Werk bringt das Duo die Dunkelheit und Aggression des Vorgängers Well Of Souls auf eine höhere Stufe. Der Schreibprozess begann fast unmittelbar nach dessen Veröffentlichung. Wie immer war es eine echte Zusammenarbeit zwischen den beiden, mit individuellen Ideen, die sich nach und nach im Team entwickelten und zu dem Resultat verfeinert wurden, das die beiden auf Emperors And Fools präsentieren. Der Albumflow soll die Hörer bei Laune halten, während er von schnellen, schweren, hämmernden Hymnen zu düsteren, melancholisch-emotionalen Stücke wechselt. Das Album endet mit dem elfminütigen Epos Monster’s Lament, das die lang ersehnte Zusammenführung von Matt Barlow und Tim Ripper Owens bringt! Und auch an den Drums hört man mit Van Williams einen bekannten Namen.

Emperors And Fools erscheint am 21.01.2022 als Digipak-CD, auf 300 Stück limitiertes türkis-schwarzes Splatter-Vinyl, ebenfalls auf 300 Stück limitiertes rot-schwarzes Splatter-Vinyl, als digitaler Stream und Download.

• Produced by Ashes of Ares

• Mixed and mastered by Byron Filson at Villain Recording, Phoenix, Arizona

• Drums recorded by Ed Warrin of LCS Productions

• Artwork by Kamil Pietruczynik

Hier könnt Ihr das Album vorbestellen: https://bit.ly/ashes_of_ares_emperors_and_fools

Emperors And Fools Tracklist:

1. A City in Decay (Intro)

2. I Am the Night

3. Our Last Sunrise

4. Primed

5. Where God Fears to Go

6. Emperors and Fools

7. By My Blade

8. What Tomorrow Will Bring

9. The Iron Throne

10. Gone

11. Throne of Iniquity (CD Exclusive Track)

12. Monster’s Lament

Ashes Of Ares:

Matt Barlow – Vocals

Freddie Vidales – Guitars, Bass

Gäste:

Drums on all tracks by Van Williams

Keyboard intro composed by Jonah Weingarten

1st solo The Iron Throne by Wiley Arnett of Sacred Reich

2nd solo The Iron Throne by Charlie Mark

2nd solo Monster’s Lament by Bill Hudson

Guest vocals Monster’s Lament by Tim Ripper Owens

Keyboards Monster’s Lament by Brian Trainor

