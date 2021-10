W.E.B.: die griechischen Symphonic Extreme Metaller veröffentlichen Video zu „Dark Web“

Die Athener von W.E.B. freuen sich, ihr neues Video zu Dark Web mit euch teilen zu dürfen! Das Stück ist der Opener des Colosseum betitelten Albums, das am 19. November via Metal Blade Records erscheint.

Sänger/Gitarrist Sakis Prekas meint dazu: „Dark Web ist sowohl eine Anspielung auf den Namen und den Musikstil der Band als auch auf das Konzept der so genannten verborgenen Ebene des World Wide Web und all der Gerüchte, die darüber kursieren: dass man dort Drogen, Waffen, Auftragskiller kaufen oder sogar selbst Menschen töten kann. Diese erschreckende Vorstellung einer solchen Realität in Kombination mit unserem Verständnis, dass diejenigen, die diese Welt beherrschen, auf uns herabblicken, als wären wir Sklaven oder sogar Ameisen, ist es, worum es in diesem Song geht.“

Schaut euch das von Crystal View Entertainment produzierte Video zu Dark Web hier an:

Den Visualizer zur ersten Single Dominus Maleficarum gibt es hier zu sehen: youtu.be/6vl-cPY2e-4

W.E.B.s Colosseum erscheint auf CD, Fruit Punch-colored Vinyl und sämtlichen digitalen Plattformen. Vorbestellmöglichkeiten finden sich unter: metalblade.com/web

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: